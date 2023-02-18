Русские моряки спасли в Атлантике французского путешественника и его собаку

Путешественник не спешит сходить с российского судна. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России опубликовало кадры спасения французского путешественника Луки Монтея российскими моряками в Атлантическом океане. Можно увидеть, как на 31 января 2023 года на тонущую яхту спускается досмотровая группа, а затем поднимает на борт российского танкера человека с личными вещами и его собаку.

«Средний морской танкер «Кама» Северного флота, который выполняет задачи в составе отряда кораблей Северного флота, прибыл с деловым заходом в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики. На борту танкера в ЮАР доставлен гражданин Франции Лука Монтей, который несколько недель назад был спасен российскими моряками с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане», - прокомментировали кадры в Минобороны России.

Яхта Луки Монтея потерпела бедствие в Атлантическом океане. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Спасенному оказали первую медицинскую помощь и обеспечили всем необходимым.

Вот как путешественник Монтей сам рассказывает о случившейся с ним беде и чудесном спасении: «Меня зовут Лука и мне 34 года. Десять суток я совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, и автопилот перестал работать. Мне оставалось только продолжить движение самостоятельно в дневное время, и совершить остановку ночью. Длиться это могло долго: две-три недели и больше. Тяжело, но теоретически возможно. А днем я проснулся и услышал, как что-то попало на борт. Оказалось, винт разрушил заднюю часть лодки, и ситуация начала ухудшаться. Я ничего не видел на экране радара, но как-то раз перед сном я глянул на радар и увидел «Каму». Отправил ей сигнал бедствия по экстренному каналу связи, и экипаж судна сразу же спросил, где я находился. Я знал, что на радаре меня не было видно, поэтому я запустил сигнальную ракету, и через две минуты я увидел, как «Кама» меняет свой курс, чтобы меня спасти. И меня спасли».

Во время путешествия Лука познакомился со всеми членами экипажа и завел друзей. С французом многие русские моряки общались на родном ему языке и играли с ним в шахматы.

Спасенному оказали первую медицинскую помощь и обеспечили всем необходимым. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Французский путешественник дал российским морякам высокую оценку: «Каждый член экипажа относился ко мне и моей собаке более, чем дружелюбно. Нас приняли как послов. Я ем четыре раза в день вкусную, свежую, домашнюю еду в очень хорошей компании. На самом деле, я чувствую себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хочется. Спасибо. Спасибо большое».

Родители гражданина Франции Луки Монтея написали в Минобороны России благодарственное письмо, где просили поощрить экипаж танкера "Кама" Северного флота. Его в военное ведомство передал посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков.

Путешественник не спешит сходить с российского судна. Он заявил, что хотел бы поработать с российскими моряками - членами экипажа танкера "Кама" - до конца их плавания.

"Если не получится, то я буду ждать их в Мурманске", - отметил Монтей.