"Это мое последнее воплощение на Земле": Пако Рабан тайно встречался со Сталиным и верил в реинкарнацию

Пако Рабан и Вениамин Зайцев-Фридштанд (слева) в яхт-клубе «Адмирал», май 2008 года. Фото: личный архив

Мэтр высокой моды несколько раз бывал в Москве. В 1994-м приехал на Неделю моды. В 2005 г в Центральном доме художника состоялась мировая премьера его первой графической выставки. «У меня был выбор между Парижем, Нью-Йорком, Мадридом, но я выбрал самую красивую столицу мира, - говорил он журналистам. - В Москве появилось в начале ХХ века современное искусство, то, что было связано с фовизмом, символизмом, абстракционизмом. Я горд, что могу представить свои работы именно здесь.» Из Москвы его выставка поехала в Париж, Мадрид, другие столицы мира.

В 2007 г. Пако, известный филантроп, побывал в нашей столице в рамках международной акции по сбору средств для борьбы со СПИДом. Часть дохода с каждого проданного флакона его парфюма перечислялась в фонд Sidaction, финансирующий программы по борьбе с этим страшным заболеванием. В мае 2008 г. он привез к нам из Киева свою «духовную дочь», молодого дизайнера Веронику Жанви. Француженку по отцу, украинку – по матери.

Вспоминает журналист Вениамин Зайцев-Фридштанд:

« Мы познакомились в Доме Смирнова на Тверском бульваре, где Пако представлял коллекцию Жанви, проводил благотворительный аукцион, сбор от которого передал российским детям-сиротам. Устав от пресс-конференции, аукциона, мэтр вышел в небольшой холл. Я подошел к нему. Разговорились о моде, дизайне, как можно из розы сделать артобъект. Он стал рисовать это, кстати, рисунок у меня остался. А потом говорит: « Хочешь, подарю еще что-то?» - «Конечно!»

Он взял упаковку от цветов, набил ее лепестками и написал "Вениамину, на добрую память! Пако." Этот кулек с лепестками я тоже храню. В знак благодарности, набравшись храбрости и наглости, я пригласил Пако и его спутницу в подмосковный яхт-клуб Адмирал» на свое мероприятие, посвященное грядущей Олимпиаде в Пекине. Я тогда организовывал всяческие светские вечеринки, тусовки. Он согласился. И слово сдержал. В «Адмирале» собрались певица Катя Лель, стилист Сергей Зверев, группа «Тутси», другие модные в ту пору персонажи, спортсмены. На огромном баннере гости писали свои напутствия нашей олимпийской сборной. Пако тоже поставил автограф, пожелал российским спортсменам удачи. Тот баннер мы передали нашей сборной.

На вечеринке Рабан вместе со Зверевым представляли коллекцию Вероники Жанви. Мэтр остался доволен.

Он рассказал мне тогда, как в 14 лет встретился со Сталиным в 1948 г. Это была целая операция НКВД и испанских коммунистов. Границу нелегально пересек по поддельному паспорту. Привезли его и других испанских товарищей на ближнюю дачу вождя в Кунцево. «Помню, как стояли в темном коридоре, совершенно пустом и зловеще тихом, на стенах ничего не висело, ни картин, ни подсветки. Очень все мрачно и звенящая тишина. Мимо прошел человек, похожий на Берию, исполосовав меня и товарищей взглядом, как бритвой. А потом в другом конце коридора мы увидели небольшого человека. Он медленно приближался к нам, подошел, посмотрел, похлопал меня по щеке (Пако несколько раз слегка ударил меня по щеке – «Вот так Сталин это сделал!») Я чисто физически ощутил на себе магнетизм вождя.»

-Я спросил мэтра, не показалось ли ему, что его похлопал сам дьявол? Он ответил, что нет, тогда мы ничего не знали о ГУЛАГе, других злодеяниях, творившихся в СССР. «Для меня это был даже не человек, а миф, живой бог.»

Я поинтересовался, почему именно он попал к Сталину. Пако объяснил, что его мама была близкой подругой, соратницей Долорес Ибарурри, лидера испанских коммунистов. Сама была революционеркой, стреляла из револьвера, метала бомбы. Отец – генерал, во время гражданской войны в Испании сражался на стороне республиканцев. Его бригада называлась «Россия». Он защищал Гернику, ту самую, которую разбомбили немецкие летчики. Пикассо по горячим следам написал свою знаменитую антивоенную картину «Герника». Позже отец попал в плен к испанским фашистам. Его расстреляли по личному приказу Франко, с которым отец Пако учился вместе в военной академии. После разгрома республиканцев Долорес Ибаррури нелегально перебралась в СССР, где жила десятки лет. А вдова красного генерала вместе с Пако и другими детьми ушла во Францию. Там работала портной в ателье у знаменитого модельера земляка Кристобаля Баленсиаги. Благодаря ей и сын стал не просто великим кутюрье, но в 60-х произвел революцию в мире Высокой моды. За что Коко Шанель обозвала его «жестянщиком моды».

Бабушка Пако была знахаркой, лечившей земляков травами, заговорами, магией. От нее Рабан набрался мистического опыта. Отсюда его фраза про магнетизм Сталина, который он ощутил физически. Рабан утверждал, что прилетел на Землю 72 тысячи лет назад со звезды Альтаир. Пережил множество реинкарнаций. Ту же Веронику Жанви не случайно, дескать, встретил в начале 2000-х в Париже. В одну из прежних жизней он был, дескать, верховным жрецом в Древнем Египте, а Вероника - пятой дочерью Нефертити. Говорил на полном серьезе. Что, мол, это его воплощение модельера – последнее на Земле. А после смерти он уйдет на другую планету, в другую Галактику. На повышение. Счастливой реинкарнации, Пако!

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