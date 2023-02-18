Запад больше не доверяет Зеленскому: десант американских аудиторов проверит, как Украина использует военную помощь

У Зеленского новая головная боль - едут западные аудиторы. Фото: REUTERS

Еще одной темой выступления Зеленского на Мюнхенской международной конференции по безопасности стала коррупция на Украине. Не без причины и, мягко говоря, не без оснований Незалежную стали идентифицировать фактически родиной коррупции. И президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский попробовал развеять это впечатление от его страны.

- Глубокой коррупции на Украине нет. Эта война многое вымыла, многие сбежали из нашей страны. И, если быть откровенным, многие остались с оккупантами по собственной воле, и такой информации очень много, - на голубом глазу вещал Зеленский, как будто позабыл, коррупционные скандалы какой силы сотрясали Киев в течение хотя бы последнего месяца. Тут и уволенные за коррупцию два заместителя министра обороны, тут же, впрочем, вернувшиеся в то же министерство и к тому же министру, но в другом качестве. И уволенный после ряда скандалов замглавы Офиса президента, и многие, многие другие. Но ничего из этого не помешало Зеленскому в очередной раз лгать.

- Наше послевоенное общество не простит никаких коррупционных шагов. И поэтому я уверен, что мы это поборем. Параллельно есть реформы, у нас антикоррупционная система одна из мощнейших в Европе. У нас много институций. Эта система будет на сто процентов работать, - пообещал Зеленский. И сам не заметил, как его кураторы из Вашингтона предприняли такие действия, которые лучше всяких слов говорят о том, насколько власти США верят президенту Украины.

Словно в насмешку над вещавшим Зеленским в США объявили, что что по итогам совместного аудита приезжавших на Украину генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития (USAID, деятельность которой запрещена в РФ), на Украину в зону боевых действий будут направлены аудиторы для осуществления контроля за использованием многомиллиардной военной помощи. Причем, в весьма значительном количестве, чуть ли не 177 человек. Причем, часть из них должна будет работать непосредственно в местах боевых действий.

- Это невероятно большой объем помощи, который выделяется одному правительству или для единственной цели в короткое время, - заявила заместитель генерального инспектора Государственного департамента Диана Шоу, характеризуя помощь США Киеву. - Всякое мошенничество, растрата, злоупотребление, все это угрожает продолжению этой помощи.

Мало того, что такое мошенничество и прочие злоупотребления существуют, они, по заявлениям самих же американцев, не сгорающих от любви к России, уже вышли за пределы всех мыслимых рамок.

- Пока США изо всех сил пытаются удовлетворить потребность Украины в военной поддержке, украинские чиновники продают передаваемое оружие террористам, – бахнул своим мнением бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

- Ситуация уже настолько вышла из-под контроля, что вооружение, предназначенное для Киева, всплывает на «черном рынке» не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, и в Африке, - возмутился известный член Республиканской партии Блейк Мастерс. Примечательно, что в том же Пентагоне сообщили, что за последнее время американские военные перехватили у берегов Йемена свыше 5 тысяч автоматов, более полутора миллионов патронов, противотанковые ракеты, которые, как считают в военном ведомстве США, были направлены террористам с Украины. А самое смешное во всей этой ситуации, что юристы Пентагона сейчас пытаются найти основания, чтобы отправить конфискованное оружие в Незалежную во второй раз. Пока это получается не очень, поскольку эмбарго ООН требует немедленного уничтожения вооружений, захваченных у террористов.

Кстати, торговля получаемым с Украины оружием стала причиной конфликта МИД Украины с Financial Times, опубликовавшей интервью с теперь уже экс-премьером Молдавии Натальей Гаврилицей, опасавшейся того, что Молдавия станет походным двором для украинских торговцев оружием.

А в это время Зеленский всем рассказывал, что на Украине коррупции нет.

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