На Западе всерьез верят, что россияне дерутся за еду: украинская пропаганда распространила очередной фейк

В продуктовых отделах - ни ажиотажа, ни тем более драк. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Уж много лет переписываюсь с русскими из Австралии, которые никогда в России не были, а имеют теперь представление об исторической родине по рассказам и картинкам из украинских телеканалов. Отсюда у них вопросы: «Николай Александрович, а правда, что ныне в России на тысячу рублей почти невозможно купить ничего съестного? И многие люди ходят по магазинам только посмотреть на продукты? И правда, когда в магазинах появляются какие-то дешевые продукты, то из-за них все чаще случаются драки?».

Неправда. Неправда, как и все прочее, что вам вещает украинская пропаганда. Специально для наших зарубежных читателей зашел сегодня в ближайший от дома сетевой магазин. Это в 6 километрах от Кремля. Сфотографировал цены на некоторые продукты. Судите сами, что можно купить на 1 тысячу рублей. Надо сказать, что это не самый дешевый супермаркет в Москве. Знаю московские магазины, где цены процентов на 10 ниже. Только лень туда ехать. Впрочем, если вы наберете в поисковике «Купить мясо в Москве», вам предложат свинину бескостную от 224 рублей за килограмм и даже с бесплатной доставкой на дом. Говядина, да, обойдется дороже - от 570 рублей за кило. Зато мясо индейки самое дешевое — 220 рублей кило. А курицу вам привезут по цене от 136 рублей за килограмм.

цены в одном из московских супермаркетов на 18 февраля 2023 года. Драк в магазине нет. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Многие фейки ныне легко изобличить с помощью интернета и молодых помощников, если вы сами в солидном возрасте и не очень дружите с мировой паутиной.

Можно легко узнать цены на продукты в том же Киеве, откуда льется дезинформация. Я, например, нашел самую дешевую курицу сегодня по акции за 99,99 гривен — 1 кг. То есть - за 200 наших рублей. Самую дешевую свинину бескостную — за 292 рубля килограмм. При этом надо учесть, что зарплаты и пенсии киевлян значительно ниже московских.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Не знаю, дерутся ли в Киеве в магазинах за дешевый продукт, но в Москве не дерутся точно. Как и в других городах России. И украинские гастарбайтеры это вам подтвердят. По разным оценкам до начала спецоперации из «сытой демократической» Украины приехали в «страшную, нищую» Россию на заработки до 3-х с половиной миллионов украинцев. Они и сегодня не собираются по своей воле вернуться на историческую родину, а трудятся на российских предприятиях, внося свой немалый вклад в разгром нашего общего с ними украинско-натовского врага.

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Но это уже другая тема. А у меня вопрос: на кой украинские пропагандисты врут на весь мир, что-де в России все этак плохо? Допустим, поверят про то в Австралии и даже где-то там в европейских дебрях, а дальше что? Наверно по логике тех лгунов: слушатели поверят, возрадуются и скажут: коли в России все этак плохо, следует поскорее ее добить. Поэтому надо послать нам на Украину еще оружия и наемников!

Логика, конечно, весьма сомнительная, но другой у них просто нет. Ибо сила у них во лжи.