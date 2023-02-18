Лауреата Нобелевской премии по литературе Пабло Неруду убили с помощью бактерий

Чилийский поэт и политический деятель Пабло Неруда умер в 1973 году. Фото: Владимир Капустин/ТАСС

Пабло Неруда - самый знаменитый чилийский поэт (и в принципе, самый известный литератор, родившийся в этой стране). У него было множество премий, включая Сталинскую, присужденную в 1953 году, и Нобелевскую, врученную в 1971-м. Через два года, в 1973-м, Неруда скончался. Непосредственно перед этим в Чили произошел вооруженный переворот, к власти пришел Аугусто Пиночет, а друг и соратник Неруды, избранный президент Сальвадор Альенде, погиб во дворце Ла-Монеда.

Неруда был очень болен. Он страдал от рака предстательной железы, находился в больнице. А умер, по официальной версии, от инфаркта. И все выглядело вполне убедительно, однако…

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЭТ ХХ ВЕКА»

Пабло Неруда родился 12 июля 1904 года в деревне Парраль. Стихи начал сочинять в 13 лет. Отец его увлечения не одобрял, но юноша был упорным, и в 20 уже выпустил сборник «Двадцать стихотворений о любви и одна песнь отчаяния», который его прославил. (А много лет спустя другой нобелевский лауреат, Габриэль Гарсиа Маркес, назвал Неруду «величайшим поэтом ХХ века изо всех, писавших на любом языке»).

Значительную часть жизни он работал дипломатом: в 23 года уже был назначен чилийским консулом в Бирме, а потом - Цейлон, Сингапур, Аргентина, Испания, Мексика… В 1945-м он вступил в компартию и оставался убежденным коммунистом до конца жизни. Когда в 1948-м новый президент Чили Гонсалес Видела начал преследовать коммунистов, Неруда яростно его критиковал - называл «слабохарактерным пошляком» и «маленькой ядовитой ящерицей» на фоне великих латиноамериканских диктаторов - «гигантских ящеров, уцелевших от доисторических времен безграничного феодализма». Неруде пришлось перебраться в Европу - на родине стало опасно.

Но через несколько лет он вернулся. А в 1969-м его выдвинули в президенты Чили, и некоторые считают, что он мог бы победить. Но он снял свою кандидатуру и призвал сторонников голосовать за Сальвадора Альенде. В 1970-м тот выиграл.

А три года спустя чилийцы и вся планета увидели самого крупного из «гигантских ящеров», появлявшихся в Латинской Америке. 11 сентября 1973-го генерал Аугусто Пиночет и его хунта свергли Альенде и установили кровавую диктатуру. Сегодня установлено, что заговорщики действовали при поддержке ЦРУ, и что президент Альенде покончил с собой, не желая сдаваться в руки врагов. Но в 1973-м весь мир был уверен, что его убили.

На следующий день после переворота дом Неруды разграбили под видом обыска, а самого поэта увезли в больницу. Он собирался уехать в Мексику, его жена уже собрала чемоданы. 23 сентября Неруда позвонил домой и попросил своего шофера и жену приехать в больницу. И в тот же день умер - как было официально объявлено, от инфаркта на фоне волнений и онкологического заболевания, приведших к истощению организма.

«МНЕ СДЕЛАЛИ УКОЛ В ЖИВОТ, ПОКА Я СПАЛ»

Но тот самый шофер, Мануэль Арайя, в 2013 году заявил, что Неруда звонил ему из больницы отдельно, и сообщил, что врачи, пока он спал, сделали ему какой-то укол в живот. Племянник Неруды, Рудольфо Рейес, тоже объявил, что уверен: его дядю убили. Была проведена эксгумация тела. Изучение останков длилось долго: сначала судмедэксперты заявили, что никаких следов яда не обнаружили, но через пару лет оказалось, что в тканях тела нашлась какая-то бактерия, которой, по идее, там не должно было быть. И вот, наконец, на днях стало известно, что эта бактерия - Clostridium botulinum. Она ответственна за развитие ботулизма, одной из самых опасных пищевых инфекций. Ну, точнее, ответственен вырабатываемый ею яд ботулотоксин (кстати, именно его в косметологии используют для производства ботокса).

Племянник Неруды, Рудольфо Рейес уверен: его дядю убили. Фото: REUTERS

Эксперты утверждают, что бактерии не могли попасть в тело Неруды из почвы вокруг гроба. То есть они попали в тело при жизни поэта. Причем известно, что в 1981 году подобными бактериями пиночетовская хунта травила своих противников.

Версия насчет истощения не выдерживает никакой критики: посол Мексики в Чили навещал Неруду за два дня до смерти и заявил впоследствии, что тот весил около ста килограммов. Еще одна подозрительная деталь - что в день смерти Неруды в клинике якобы дежурил некий доктор Прайс, но врачей с такой фамилией в больнице официально не было…

В общем, похоже, что Неруду действительно убили: хунте Пиночета совершенно не нужен был яростный противник с мировым именем, проклинающий режим в мексиканском изгнании. Но пока все это - так сказать, хайли лайкли. Потому что бактерии обычно попадают в организм больных ботулизмом с пищей, и как знать, может, имело место банальное пищевое отравление? Чилийские следователи осторожно говорят, что следствие надо продолжить. Но племянник Неруды уже торжествующе заявляет, что «найдена пуля», убившая его знаменитого родственника, и осталось только «выяснить, кто сделал выстрел». И действительно, трудно поверить, что Неруда съел испорченные консервы именно в тот момент, когда это было так выгодно Аугусто Пиночету…