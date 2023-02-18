Герой спецоперации «Z» младший сержант Нечаев расчистил пути для наступления

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в добровольческих подразделениях Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И предупреждал командиров: «Нужное солдату полезно, а излишнее вводит в роскошь - мать своеволия».

ТРИ ЧАСА ОТРАЖАЛ КОНТРАТАКИ ВРАГА

Гвардии старший лейтенант Евгений ВОЛВЕНКОВ

Гвардии старший лейтенант Евгений ВОЛВЕНКОВ Фото: Минобороны РФ

«Группе российских военнослужащих под командованием гвардии старшего лейтенанта Евгения Волвенкова была поставлена боевая задача по уничтожению вооруженного формирования украинских националистов, оборудовавших огневые позиции в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по заданному маршруту, группа Евгения попала под пулеметный огонь со стороны врага. Оценив обстановку, Волвенков, грамотно используя условия местности, принял решение взять в кольцо позиции боевиков. Ведя прицельный огонь, российские военнослужащие под командованием Волвенкова сковали действия пулеметного расчета врага. Лишенные поддержки пулеметного огня, националисты, несмотря на ожесточенное сопротивление, были уничтожены. Решительные действия Евгения способствовали успешному исходу боя, в результате которого была занята позиция противника. Украинские националисты предприняли попытки вновь занять выгодный огневой рубеж. Но личный состав группы Волвенкова в течение трех часов отразил три контратаки противника, и удержал позицию до подхода наших основных сил. Благодаря грамотным и смелым действиям гвардии старшего лейтенанта Евгения Волвенкова и его подчиненных нашими военнослужащими были заняты наиболее выгодные рубежи, позволившие в дальнейшем развить наступление».

РАСЧИСТИЛ ПУТИ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Младший сержант Денис НЕЧАЕВ

Младший сержант Денис НЕЧАЕВ Фото: Минобороны РФ

«В ходе специальной военной операции младший сержант Денис Нечаев вместе с подчиненными выполнял задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей движения войск. В ходе ожесточенных боев украинские боевики, терпя поражение и неся потери, отступали вглубь обороны. Покидая занимаемые ранее населенные пункты, националисты минировали ведущие к ним пути, а также социально значимые объекты инфраструктуры. В ходе ведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов, покинутом украинскими боевиками, группой под командованием младшего сержанта Нечаева было обнаружено и обезврежено большое количество мин, установленных противником. Своими решительными действиями, профессиональной подготовкой личный состав группы под руководством младшего сержанта Нечаева предотвратили взрывы в заданном районе населенного пункта».