Геннадий Онищенко: Боевики киевского режима уже не раз применяли запрещённое химоружие. Этому должен быть положен конец

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

ВСУ применили под Угледаром боеприпасы с отравляющим химическим веществом, в результате пострадали двое российских военнослужащих. В качестве средства доставки использовались два коптера, одному из них удалось добраться до наших позиций. Остатки боеприпаса направлены на экспертизу.

…- Геннадий Григорьевич, вот такая тревожная информация… ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом - его сбросили на позиции союзных сил с ударного коптера еще 16 февраля. Вы много занимались этой темой, участвовали в международных симпозиумах. Что это за боеприпас? Какой он может принести урон? Как против этого бороться? И есть ли у нас такие возможности?

- Ну, если боеприпас, то это значит - изготовлен в военных целях.

Другое дело, какой он – самодельный или заводской. Если заводской, то там по оболочке легко определить, какой стране он принадлежит. Судя по тому, что у наших военнослужащих там наблюдалась рвота, слезотечение и так далее - заряд этот был рассчитает только на раздражающее воздействие. То есть, смертельных случаев не зафиксировано.

Вполне возможно, что это был и самодельный снаряд. Что тоже странно - Украина же подписывала в своё время конвенцию ОЗХО.

- Организации по запрещению химического оружия.

- Да. Если она входит в ОЗХО, значит, даже если это боеприпас не заводского изготовления, то это - все равно нарушение конвенции.

Меня беспокоит и другое. Им это вещество могли доставить не в виде готового боеприпаса, а в виде, будем говорить, фасованного химического вещества. Они там каким-то кустарным способом его фасуют и затем применяют.

И все же, думаю, скорее всего, это - американский боеприпас. Потому что другие страны все-таки в рамках ОЗХО ведут себя более осторожно, нежели американцы, которые говорят и живут по правилам: что выгодно им, то все хорошо. А то, что невыгодно, значит, нехорошо.

В любом случае, с этим надо разбираться. Потому что это уже не первое сообщение.

И - системно собирать необходимые материалы, проводить их анализ, смотреть происхождение.

Потому что многие химические препараты могут вызывать аналогичные проявления в виде тошноты, рвоты, слезотечения и так далее.

Правда, там промелькнуло, что еще был ожог дыхательных путей. Это уже… Поэтому в любом случае сейчас нужно разобраться и очень системно, в рамках конвенции предъявить эти претензии. Потому что мы поговорим, пообсуждали,- и забыли.

И вот - снова. Даже уже мы с вами не первый раз это обсуждаем.

- Скажите, вот насколько наши воины на позициях защищены?

- Они пока никак(в смысле - наличия протисоказов) не защищены. Потому что в боекомплект их не входит даже элементарный противогаз. Потому что все исходят из того, что химическое оружие запрещено к использованию. И даже, вот я вам приведу такую историческую аналогию, у Гитлера, когда он напал на нашу страну, было химическое оружие, но он его не применил. Он его применял в газовых камерах, но вот чтобы на поле боя – таких фактов за всю Великую Отечественную войну зафиксировано не было.

- Я понял. Значит, пора в амуницию включать противогазы.

- Первое, собрать все данные, провести все необходимые анализы. Обследовать людей, которые были подвергнуты этому. И на основании этого у нас есть войска химической и биологической защиты, которые возглавляет генерал Кириллов. И через эту систему, это как раз их целиком задача, предъявить и заявить, и в том числе и через Конвенцию по химическому оружию, о том, что здесь применяются боеприпасы, которые запрещены к применению еще с Первой мировой войны.