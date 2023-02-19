Последние новости о ситуации вокруг Украины на 19 февраля 2023 года: Запад придерживает танки, украинское зерно дошло лишь до испанских свиней

Бен Уоллес заявил, что украинцам нужно стрелять точнее, а также оптимизм Киева в отношении быстрой поставки западных танков неуместен. Фото: REUTERS

У КИТАЙЦЕВ СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ

Генеральный директор авиакомпании Air France-KLM Бен Смит заявил, что китайские авиакомпании используют "несправедливое преимущество" перед европейскими перевозчиками, потому что у них имеется разрешение летать над Россией. В результате европейские авиакомпании вынуждены выбирать более длинные маршруты в Азию, чтобы облетать Россию из-за санкций, а китайцы используют более короткие маршруты из Азии Европу и наоборот. Что сокращает время полета между Парижем и, например, Сеулом на целых три часа. И в таких условиях европейцам, мягко говоря, трудно конкурировать с китайскими авиперевозчиками, которых выбирают пассажиры из-за более дешевых авиабилетов и меньшего времени в пути.

И кто же и из-за чего ввел такие санкции?

"НАФТОГАЗ УКРАИНЫ" ЗАНЯЛСЯ ПРОДАЖЕЙ ГЕНЕРАТОРОВ И "БУРЖУЕК"

Один из монстров украинской экономики - компания "Нафтогаз Украины" - начал осваивать новые сегменты рынка. Она запустила собственный интернет-магазин по продаже техники и приборов для дома. В частности, вниманию и кошелькам покупателей предлагаются газовые котлы, электрогенераторы, батареи для автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение, в том числе, спальники, печки-буржуйки и многое другое. Все это на сайте называется товарами, "необходимыми для создания домашнего уюта".

Напомним, ранее компания объявила дефолт по еврооблигациям, и ее будущее сейчас находится под большим вопросом. В таких условиях грешно не прорабатывать альтернативные пути развития или существования. И, судя по предлагаемому ассортименту, компании есть еще куда развиваться. Например, в плане включения в ассортимент примусов, керосинок и т.д.

ТАНКИ БУДУТ. НАДО ЖДАТЬ

Бен Уоллес, который уже много наговорил западным журналистам про то, что украинцам надо точнее стрелять из имеющейся у них артиллерии и экономить снаряды, а также не ждать современных западных истребителей, объяснил, почему оптимизм Киева в отношении быстрой поставки западных танков также неуместен.

- Тут стали очевидны проблемы. Политическое решение, правда, имеется, но многие страны обнаруживают, что у их армий нет исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады, и им пришлось констатировать, что их танки либо неисправны, либо не отремонтированы для поставок Украине, - объявил Уоллес.

То есть танки будут, но попозже. Когда – неизвестно. Вам потом скажут. Пока же известно, что передаваемых Украине в ближайшее время западных танков хватит для формирования примерно половины батальона.

А обещали, как минимум, несколько бригад. Но в Киеве пусть не расстраиваются. Россию Запад тоже обманул, когда обещал не расширять НАТО на восток.

Танки будут. Ждите.

КИТАЙ ПРЕДРЕК ГЕРМАНИИ НОВЫЕ ЧП ВРОДЕ ПОДРЫВОВ "СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ"

Как заявило агентство "Синьхуа", министр иностранных дел КНР Ван И в ходе дискуссий на Мюнхенской международной конференции по безопасности, беседуя с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок предупредил, что Берлину стоит опасаться новых инцидентов, аналогичных подрывам газопроводам "Северный поток".

- Чем дольше затянется кризис, тем больший ущерб понесет Европа, и время от времени могут происходить такие инциденты, - заявил китайский дипломат, объяснив, что понимает озабоченность европейских стран по поводу украинского кризиса.

Впрочем, после заявления Бербок, что Путину следует развернуть свою политику на 360 градусов, есть серьезные сомнения, что министр иностранных дел ФРГ Анналена сможет понять, о чем ее предупреждал представитель КНР.

ПОКА "НЕ ВМЕРЛА" УКРАИНА

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба был одним из центров внимания в субботу на Международной конференции по безопасности, которая проходит в эти дни в Мюнхене.

- До тех пор, пока Путин у власти — у нас проблемы, - заявил он в одном выступлении.

- Лучшие гарантии безопасности до того, как Украина вступит в НАТО — деньги, санкции и оружие, - объяснил он уже в другом, обозначив таким образом свою точку зрения на критерии обеспечения безопасности страны.

А потом разоткровенничался и выдал полное и честное признание в ответ на вопрос, хватает ли Киеву предоставляемой Западом помощи для борьбы с Россией.

- До тех пор, пока мы боремся — нам никогда не будет достаточно вооружений, выдал он очередной авторский шедевр.

То есть пока Украина "не вмерла", рассчитывать на то, что в Киеве будут удовлетворены западной помощью, не приходится. И они никогда не скажут: "Хватит. Довольно".

Право слово, такую скотину проще действительно убить, чем прокормить.

А ВЕНГРИЯ ПРОТИВ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока он остается во главе правительства своей страны, он не допустит, чтобы Венгрию втянули в российско-украинский конфликт. Хотя все остальные члены Евросоюза и НАТО выступают за продолжение войны.

Будапешт, по его словам, не согласен с тем, что Москва угрожает безопасности всей Европы. Как считает сам политик, конфликт в Украине закончится только после того, как США и Россия сядут за стол переговоров, но чем позже это произойдет, тем больше будут потери. Кроме того, Орбан отметил, что "Будапешт будет поддерживать экономические отношения с Россией и предлагает своим союзникам поступать так же".

Должен же даже в сумасшедшем доме быть хоть один нормальный человек? Конечно, да, но вот только бы его остальные сумасшедшие не запинали.

ТРАНСГЕНДЕРОВ НА УКРАИНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ОВОБОДИТЬ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

Украинский правозащитный ЛГБТ-центр "Наш свит" выступил с призывом освободить трансгендеров от призыва в армию по мобилизации.

Как особо отмечается в тексте инициативы этого центра, диагнозы "транссексуализм" и "гендерная дисфория" (кому интересно, что это такое, поищите в Сети) означают полную непригодность человека к военной службе в случае, если они резко выражены. А если они выражены умеренно, то ограниченную пригодность в военное время.

Правозащитники считают, что медицинская комиссия при психбольнице должна определять у таких людей соответствующий диагноз и на этом основании освобождать людей от службы.

Вряд ли это у правозащитников получится, поскольку сейчас на Украине мобилизуют даже признанных инвалидов, но если такую инициативу примут, у украинских медиков появится новая статья доходов, которая позволит им повысить свое благосостояние.

И – да, обычных гомосексуалистов просят не беспокоиться. Это не про них.

УКРАИНСКОЕ ЗЕРНО ПОШЛО ИСПАНСКИМ СВИНЬЯМ

Как выяснил обозреватель Exxpress Михаэль Кох, все заклинания про необходимость "зерновой сделки" для спасения голодающих в Африке оказались чистейшим враньем. Журналист проследил поставки украинского зерна через морской коридор, который создавался "для помощи голодающим" и выяснил, что подавляющая часть вывезенного с Украины зерна осело в Испании. И не просто осело там, а пошло на корм тамошним свиньям.

Кох предположил, что причиной такого прецедента стала финансовая выгода властей Киева.

- Объяснить такое безобразие просто: Испания заплатила больше денег, и Украина поставила, — констатировал автор расследования.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сам Вашингтон не делал обещаний насчет такой помощи.

- Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан объяснил, что ему не о чем говорить с Россией до прекращения СВО на Украине. Чем наверняка вызвал в Москве вздох облегчения.

- Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой израильского МИД Коэном в Киеве заявил, что "Иран — общий враг Украины и Израиля".

- МИД РФ предупредил, что Россия готова предпринять равнозначные компенсационные меры, если Евросоюз конфискует ее активы.

- Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США встревожены участием ЮАР в совместные военно-морских учениях с Россией и Китаем, возле побережья южноафриканской провинции Квазулу-Наталь в Индийском океане. Учения продлятся до 27 февраля. Времени для выражения дальнейшей озабоченности еще полно.

- Глава МИД Украины Дмитро Кулеба признался, что еще ни одна страна пока не пообещала Киеву ни одного современного западного истребителя.