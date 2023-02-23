Спал в танке, драил казармы, поймал шпиона: Как российские звезды служили в армии

Николаев грустил, что на присягу пришлось сбрить усы. Фото: социальные сети

Накануне 23 февраля рассказываем истории из армейской жизни звезд нашей эстрады, шоу-бизнеса. Некоторые музыканты, спустя годы после срочной службы в армии, выпускают песни, написанные во время службы и до сих пор общаются с сослуживцами.

Лев Лещенко (годы службы 1961 - 1963)

Служба Лещенко в ГДР совпала с началом Карибского кризиса. Фото: социальные сети

Народный артист Лев Лещенко из семьи военных. Его отец Валерьян Андреевич в годы Великой Отечественной войны был заместителем начальника штаба полка особого назначения конвойных войск, награжден многими орденами и медалями, а после войны он нес службу в Главном управлении пограничных войск КГБ, в отставку вышел полковником. Лев после школы дважды неудачно поступал в ГИТИС, устроился рабочим сцены в Большом театре, потом слесарем-сборщиком на завод – тут и подошло время идти в армию.

Льва Лещенко служил в группе советских войск в ГДР, в танковых войсках. Служил в 62-м гвардейском танковом полку. Лещенко вспоминал: «Когда в 1962 году случился Карибский кризис, мы неделю спали не в казармах, а в танках - прямо внутри с автоматами. А через полгода командование направило меня в ансамбль песни и пляски 2-й Гвардейской танковой армии». Там Лев пел и в квартете, и сольно, и танцевал, и программы вел. Служили тогда – 3 года в пехоте, 4 года – в морфлоте. После дембеля Лещенко поступил в ГИТИС на отделение музыкальной комедии.

Григорий Лепс (годы службы 1980 – 1982)

Лепс говорит, что у него остались хорошие воспоминания от службы. Фото: социальные сети

Народный артист Григорий Лепс родом из Сочи. Там окончил музыкальное училище и ушел служить в армию. Служил в Хабаровске на режимном объекте: ремонтном заводе, который выпускал военные автомобили. Командир роты так вспоминал Григория в начале службы: «Лепсверидзе - щупленький, тоненький, но какая-то внутренняя уверенность в глазах у него была уже. Молодые пацаны теряются обычно, а он как-то более стойко держался». В роте был ансамбль – Григорий сначала играл на ударных, потом стал петь. Играли вечерами в Доме офицеров. Музыкант говорил: «Об армии у меня остались очень хорошие воспоминания нормальные офицеры, хорошие пацаны, что со мной служили. С некоторыми из них я и сейчас встречаюсь, когда езжу на гастроли в другие города».

Сослуживцы музыканта говорили, что Лепс успешно занимался единоборствами и лучше всех бегал кросс, также были планы остаться на сверхсрочную службу. В итоге Григорий после дембеля поехал домой в Сочи, где сразу начал работать – пел на танцевальной площадке парка «Ривьера» и в ресторанах.

Леонид Агутин (годы службы 1986 – 1988)

Агутин задержал перебежчика когда служил на границе. На фото — Леонид (слева) с сослуживцем. Фото: социальные сети

Заслуженный артист Леонид Агутин хит «Граница» написал на службе, а выпустил через 16 лет после дембеля. Служил артист в пограничных войсках, охранял советско-финскую границу. Когда начальник части заметил его музыкальные способности – Леонида перевели в гарнизонный ансамбль. Агутин говорит: «Из-за постоянных самоволок меня снова отправили служить - как всех». За время службы Агутин успел отличился - задержал перебежчика: с сослуживцем и немецкой овчаркой Адой проверял документы в автобусе, имея разнарядку о нарушителе, и обнаружил его. Музыкант до сих пор поддерживает связь с сослуживцами и говорит, что отличной физическую форму стал поддерживать после службы.

Валерий Сюткин (годы службы 1976 – 1978)

Сюткин обслуживал самолеты и выступал в ансамбле. Фото: социальные сети

Заслуженного артиста Валерия Сюткина служба вдохновила, спустя годы, на хиты: «Семь тысяч над землей», «Пилот 12-45», «Любите девушки». Сюткин с удовольствием вспоминает годы службы: «Попал в воинскую часть ВВС Краснознаменного Дальневосточного военного округа в город Спасск-Дальний, что между Хабаровском и Владивостоком. Стал авиационным специалистом. Помимо того, что обслуживал самолеты, три раза в неделю с ансамблем играл в местном Доме офицеров, мы также «озвучивали» свадьбы, танцы, даже похороны. Ансамбль части «Полет» гремел на весь Приморский край». Ранее в «Полете» служил Алексей Глызин. Барабанщик, который служил с Сюткиным – сейчас выступает с Владимиром Кузьминым; все трубачи и саксофонисты также работают в профессиональных коллективах. Музыкант помнит свои задачи: отвечал за поддержание боеспособности артиллерийского вооружения истребителей - авиационной пушки.

Тимур Батрутдинов (годы службы 2000 - 2001)

Батрутдинов на присяге. Так как мама и 20 друзей Тимура немного опоздали — ему разрешили принять присягу второй раз, уже в их присутствии. Фото: социальные сети

Резидент «Камеди Клаб» окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов, и пошел в армию. Тимур служил в войсках космической связи: «Поначалу меня направили служить в штаб части. Там предложили потихоньку докладывать начальству о том, что происходит в казарме. Но я любезно отказался от предложения закладывать товарищей и меня перевели «поближе к земле». Но я не унывал». Уже через пару месяцев Батрутдинов организовал в части КВН – командование заметило его актерские способности, и предложили собрать армейскую команду. Команда Тимура выиграла финал по Московскому военному округу: «Хотя шутили мы не про портянки и как солдаты обходятся без девушек, а критиковали военное начальство. Жюри пребывало в замешательстве. Нас даже попросили нас показать военные билеты, чтобы убедиться, что мы срочники, а не переодетые актеры». В итоге Батрутдинов с сослуживцами победил и команду премировали поездкой в Подольск на концерт команды «Утомленные солнцем». Так Тимур первый раз увидел вживую Михаила Галустяна и других телезвезд команды. Через четыре года они станут коллегами по «Камеди Клаб».

Игорь Николаев (годы службы 1983 – 1984 годы)

Народный артист Игорь Николаев (как и многие его коллеги) проходил службу в Ансамбле песни и пляски Московского военного округа. К этому времени он уже закончил столичный институт культуры, работал в коллективе Аллы Пугачевой, она уже записала первые хиты Николаева – «Айсберг», «Расскажите птицы». Поэт и композитор говорит, что за время службы было лишь 2 неприятных момента: когда перед присягой пришлось сбрить усы, и когда встречал Новый год дежурным по казарме – сидел один в красном уголке перед телевизором, где играли его песни: «У меня были припрятаны бутылка водки и банка консервов. Сидел и переживал, что вся страна слушает мои песни, а я вот тут один в казарме». Здесь же служили Владимир Винокур, Давид Тухманов.

Винокур служил здесь в 1967 году: пел в хоре, выступал как конферансье, с концертной группой давал концерты в госпиталях, на праздничных концертах на сцене Кремлевского Дворца Съездов. Также занимался строевой и боевой подготовкой, драил казарму и выполнял другие воинские обязанности.