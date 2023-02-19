Наталья Подольская подогрела слухи о третьей беременности

Наталья Подольская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наталья Подольская и Владимир Пресняков воспитывают двоих прекрасных сыновей – семилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. Певица не скрывает, что мечтает подарить мужу еще и дочку. На днях поклонники принялись поздравлять артистку с третьей беременностью. Преданные подписчики заметили на видео певицы в соцсетях округлившийся животик.

Сама артистка сей факт отрицает, и даже поделилась на своей странице роликом, снятым в спортзале. На видео идеально стройная Наталья активно тренируется, сжигая калории, набранные после плотного ужина. «Уже и поесть нельзя», - сетует певица.

Наталья вместе с сыном Артемием пришла на премьеру мультфильма «Рок Дог 3: Битва за бит». Фото: Борис КУДРЯВОВ

Впрочем, последний выход артистки в свет вновь подогрел подозрения поклонников. Наталья вместе с сыном Артемием пришла на премьеру мультфильма «Рок Дог 3: Битва за бит». Для семейного похода в кино певица выбрала светлые брюки и белый топ. Вот только свою фигуру Наталья замаскировала длинным палантином. Особенно тщательно певица прикрыла животик, снова дав повод для подозрений в «интересном положении».

К слову, случаи, когда звезды публикуют в соцсетях фото и видео в стройном виде, скрывая беременность, совсем не редки. Так, например, поступала молодая жена Павла Прилучного Зепюр Брутян. Актриса до последнего умалчивала о том, что скоро станет мамой. И лишь недавно поделилась на своей странице видеороликом, в котором заметен ее животик. А жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова скрывала беременность, размещая на своей странице старые снимки. О том, что она осчастливила Евгения Вагановича наследником, стало известно только после рождения их сына Вагана.

Свою фигуру Наталья тщательно замаскировала длинным палантином. Фото: Борис КУДРЯВОВ

54-летний Владимир Пресняков и 40-летняя Наталья Подольская – очень ответственные родители. Например, они решили уже сейчас позаботиться о том, где будут жить их сыновья. Супруги купили своим наследникам по роскошной квартире в Москве. Наталья рассказывала, что давно мечтала найти две соседние квартиры, которые впоследствии можно было бы объединить, если появится необходимость. При этом Пресняков и его жена хотели, чтобы апартаменты были одинаковыми по метражу. И вот их мечта сбылась. Скупиться звезды не стали и купили своим малолетним детям самое лучшее. По словам Натальи, в апартаментах высокие потолки - до пяти метров. Квартиры очень просторные, в них легко можно оборудовать две комнаты. Вероятно, такой подарок обошелся супругам в десятки миллионов рублей.