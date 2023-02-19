Разрушил семью? Девушка Брэда Питта разводится с мужем – звездой сериала «Дневники вампира»

Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая возлюбленная Брэда Питта - 29-летний дизайнер украшений Инес де Рамон разводится с мужем. Иск в суд подал ее экс-супруг – звезда сериала «Дневники вампира» Пол Уэсли. Пара разводится спустя 10 месяцев после того, как перестала жить вместе. Пол обратился в суд Лос-Анджелеса, а в качестве причины расставания с женой указал стандартную формулировку: «непримиримые разногласия».

И хотя говорят, что Брэд Питт начал встречаться с Инесс уже после ее разрыва с мужем, поклонники подозревают, что именно он мог стать причиной семейной драмы. О романе Инесс и Брэда впервые заговорили в ноябре прошлого года. Тогда папарацци сфотографировали пару обнимающейся и держащейся за руки на концерте Боно в Лос-Анджелесе.

Инесс де Рамон и Пол Уэсли поженились в 2019 году, но их брак продержался всего три года. Прошлой осенью они объявили о том, что больше не вместе, упомянув, что на самом деле расстались за полгода до этого. «Решение о разрыве было обоюдным», - сообщили экс-супруги прессе.

Вскоре после этого Инесс начала появляться на публике с 59-летним Брэдом Питтом. У Пола тоже появилась возлюбленная. Актер встречается с моделью Натали Кукенбург.

Инес – бывшая жена актера Пола Уэсли из «Дневников вампира». Фото: соцсети.

Судя по всему, Питт без ума от эффектной брюнетки. Сначала окружение актера уверяло, что это просто временное увлечение. Однако проходят месяцы, а пара по-прежнему вместе. Новогодние каникулы они провели в Мексике. Сейчас влюбленные живут в разных городах - у Брэда съемки в Нью-Йорке, а Инес работает в Лос-Анджелесе. Тем не менее, Питт не забыл поздравить любимую с Днем святого Валентина, отправив ей в подарок большой букет розовых пионов.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались пять лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интрижек не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Питта случился два года назад – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Брэд встречался с 27-летней манекенщицей несколько месяцев, у них была любовь на расстоянии: он жил в США, Николь – в Берлине. Влюбленные летали друг к другу в гости, но такая ситуация не могла продлиться долго.