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19 февраля 2023 9:55

Коробка для гаджетов и аудиорассказы перед сном: простые советы, которые помогут школьнику высыпаться

Эксперт по детскому развитию Мурадова посоветовала не переутомлять ребенка перед сном
Анна КУКАРЦЕВА
Перед сном ребенок не должен переутомляться

Перед сном ребенок не должен переутомляться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро начинается с «вытаскивания» школьника из кровати. А потом ему тяжело на уроках: недосып влияет на эффективность обучения, усвоение информации, физическое и эмоциональное состояние ребенка

Хотя многие школьники выглядят почти взрослыми, в 10 лет им все еще нужно около 10 часов сна каждый день. О том, как помочь ребенку высыпаться, рассказывает Елена Мурадова, руководитель Центра детского сна и развития BabySleep, мама троих школьников.

- Казалось бы, ученые вычислили средние возрастные нормы сна, но на самом деле у каждого ребенка есть своя индивидуальная норма. Кому-то в 7–10 лет хватает 9,5–10 часов сна, а кому-то может быть нужно 11. Ежедневно! Если ребенок каждый день недосыпает, даже немножко, к пятнице недосып накапливается, в выходные он отсыпается допоздна и еще позже засыпает вечером. И понедельник снова начнется с недосыпа, - объясняет Елена Мурадова.

Так что же делать, чтобы научиться правильно засыпать, чтобы высыпаться?

1. Сбалансировать нагрузку: может, без кружков?

Чтобы ложиться раньше, надо не поздно вернуться домой и сделать уроки. Это касается школьников всех возрастов (да-да, родители подростков сейчас невесело хмыкнули). Подобрать подходящий режим дня для ребенка — значит учесть его индивидуальные возможности и сбалансировать нагрузку от школы, домашних заданий, дополнительных занятий, кружков и секций.

Первокласснику рекомендуется минимум нагрузки. Начало обучения в школе – само по себе большое напряжение. Поток информации, новое окружение, строгие правила. Иногда стоит вообще отказаться от кружков в 1 классе. По мере взросления ребенок будет легче справляться с нагрузкой, сможет ходить и на спорт, и на английский, и на шахматы – только не все в один день, конечно.

Постарайтесь составить расписание так, чтобы у ребенка после школы был хотя бы час свободного времени, чтобы отдохнуть, полежать в полумраке и тишине, просто помечтать.

2. Отдыхать перед сном: никаких громких звуков, кроме аудиосказок.

Увлеченному игрой ребенку сложно отвлечься и уснуть. Перед сном важно «замедлиться», успокоиться и расслабиться. Примерно за час до сна начинайте подготовку к укладыванию. Выключите яркий свет, приглушите звуки, обсудите с ребенком планы на завтра и впечатления дня минувшего, почитайте вслух или просто рядом, каждый свою книжку, напомните, что пора чистить зубы и надеть пижаму.

А в кровати можно послушать аудио-сказки. Для старшего — какие-то вещи из детской энциклопедии. Важно, чтобы на все это было достаточно времени. Напитанный вашим вниманием, спокойный и расслабленный ребенок уснет легче.

3. Заведите коробку для гаджетов. Для всей семьи!

Предмет споров детей и родителей — телефон. Кажется, если ребенок тихо лежит с телефоном, то он отдыхает. Но его мозг активно работает и сильно напрягается, обрабатывая входящую информацию. У подростков даже модно не спать, одноклассники сидят в чатах полночи. Но даже в 14 лет ребенку нужно 9–10 часов сна каждый день. В плохих оценках и негативном настроении не обязательно виноваты лень и «характер», часто причина именно в недосыпе.

Дело в том, что свет экрана разрушает «гормон сна» - мелатонин. А от его уровня напрямую зависит уровень отдыха, реакции и других когнитивных функций на следующий день. Чем раньше ребенок уснет, тем больше мелатонина выработается. Ну и перевозбуждение от общения с приятелями тоже не даст уснуть нормально.

Если требовать от ребенка положить телефон, а самим продолжать «сидеть» в нем, это вряд ли приведет к результату. Поможет правило: в определенное время все кладут телефоны, идут доделывать дела и готовиться ко сну. Если это будут соблюдать все члены семьи, конфликтов будет гораздо меньше.

4. Говорите с ребенком. И смотрите вместе фильмы.

Разговаривайте с ребенком о важности сна. Посмотрите вместе познавательный фильм про сон, проводите эксперименты (попробуй неделю ложиться на час раньше, посмотрим, легче ли будет на контрольной), учите его прислушиваться к своим ощущениям, как количество сна влияет на его настроение и самочувствие.

5. Это важно — научиться просыпаться самому.

Выспавшийся человек просыпается сам. Если постоянно приходится будить ребенка, значит, сна ему скорее всего недостаточно. Что делать? Раньше ложиться вечером. Норма сна 10 часов, в школу вставать в 7 утра, значит, ему надо уснуть не позже 21 часа (кстати, именно в этот период и вырабатывается наибольшее количество мелатонина).

Вопрос «когда ложиться спать» по-прежнему в сфере ответственности родителей. Ребенок пока не способен сам планировать день и следить за режимом. Помогите ему высыпаться!

И постепенно учите его обращать внимание, как сон влияет на его состояние: «вчера спал мало и чувствовал себя хуже, а сегодня выспался и с утра хорошее настроение». Если проблемы со сном не получается решить самостоятельно, поможет консультант по сну.

КСТАТИ

А еще вишневый сок и ромашковый чай

Есть и определенные «сонные» зелья без всякой химии. Некоторые называют таковым теплое молоко с небольшим количество меда.

А вот британские исследователи возвеличили вишневый сок. В нем есть растительный аналог гормона мелатонина. По данным нескольких исследований, у людей, которым давали перед сном стакан вишневого сока в течение двух недель, на 30% уменьшилось время засыпания.

Ромашковый чай — тоже отличное средство. В не содержится вещество растительное апигенин, которое оказывает мягкое снотворное действие, но не вызывает привыкания, в отличии от химических снотворных. Стакан ромашкового чая за пару часов до сна и ваш ребенок тих и сам просится в кровать. Проверьте!

Еще одно интересное исследование по влиянию киви на здоровый организм провели китайские ученые. Некоторые вещества из мохнатого фрукта влияют на выработку серотонина, гормона радости, а тот помогает выработке мелатонина. То есть чем больше радости в жизни, тем крепче сон. Недаром бессонница — признак депрессии.

Также успокоиться поможет один банан или кусочек сыра, если съесть их за 1-1,5 часа до сна. Главное, не отправлять ребенка спать голодным, тогда он точно не уснет.

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