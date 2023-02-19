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19 февраля 2023 10:05

Как научить ребенка правильно использовать гаджеты

Советы родителям детей разного возраста от специалиста по геймификации
Анна ЛУКЬЯНОВА
Для каждого возраста есть свои правила использования гаджетов

Для каждого возраста есть свои правила использования гаджетов

Фото: Shutterstock

Почему не стоит развлекать малыша мультиками на планшете? Как не скатиться до категоричных запретов, договариваясь с подростком? Сколько времени допустимо проводить у экрана? Рассказывает Александр Фомиченко - специалист по образовательной геймификации в онлайн-школе Skysmart, автор обучающих программ.

ДО 2 ЛЕТ: ЛУЧШЕ ОБОЙТИСЬ

До полутора лет детям лучше вообще не давать никаких гаджетов: у малышей еще не развиты когнитивные способности, чтобы понимать, что они видят на экране и как это связано с окружающим миром. Для их мозга это просто раздражитель. Полезнее слышать песенки, трогать разнообразные предметы, решать простенькие головоломки. А еще – общаться: с родителями, братьями-сестрами, бабушками-дедушками. Даже по видеосвязи, если близкие далеко – при встречах будет проще установить контакт. Ближе к двум годам дети способны воспринимать обучающие игры на планшете только в том случае, если родители занимаются вместе с ними.

Правила:

Выбирайте качественные развивающие приложения и мультики.

Давайте ребенку играть с планшетом или смартфоном только в вашем присутствии. Играйте с ним, разговаривайте, обучайте.

Максимально ограничивайте экранное время - не более 1 часа в день.

ОТ 2 ДО 5 ЛЕТ: ДАВАЙ ВМЕСТЕ

Малышей начинают интересовать анимированные картинки – это подходящий момент, чтобы увлечь их развивающими мультиками.

Для начала подойдут «Малышарики», «Нуки и друзья», «Дракоша Тоша», а примерно с 3-4 лет «Бумажки», «Дружба – это чудо», «Котики, вперед!», «Даша-путешественница». Из игр можно посоветовать «Галактику Эла», Toca Boca и Sago Mini, а с 4-5 лет можно попробовать Minecraft. Все эти игры и мультики помогут детям освоить социальные и языковые навыки, развить внимательность, логику и эмпатию.

Правила:

Не используйте гаджеты для того, чтобы успокоить плачущего ребенка или отвлечь его, пока вы заняты своими делами.

Предлагайте альтернативы планшету подвижные игры, книжки, прогулки на детской площадке, творческие занятия, настольные и ролевые игры.

Выбирайте интерактивный контент и приложения, которые не только развлекают, но и учат.

Не избегайте игр и мультиков полностью это важный опыт, необходимый для развития ребенка.

Обсуждайте увиденное с детьми, так они научатся осознавать свои эмоции и опыт.

Экранное время - максимум 1 час в день. Если проводить за планшетом больше времени, могут появиться проблемы с мотивацией в школе, учеба покажется скучной.

ОТ 5 ДО 12 ЛЕТ: ДЕЛАЙ, КАК Я

Для этого возраста личный смартфон – норма жизни. А в школьные годы цифровые медиа становятся средствами социализации: почти все общение проходит онлайн, и дети могут почти не видеться со своими друзьями в оффлайне. Родительские запреты и ограничения не работают, еще и вредят отношениям и психике ребенка.

Правила:

Убедитесь, что использование гаджетов не мешает сну, физической активности, общению с семьей.

Неважно, сколько времени ребенок проводит у экрана, если первое правило соблюдается.

Установите правила использования смартфона. Например, за столом, в кровати, во время работы над домашкой, в гостях любые гаджеты запрещены. Но и сами соблюдайте их. Ребенку важен правильный пример.

Установите родительский контроль, чтобы ребенок не мог самостоятельно скачать приложение нежелательного содержания.

Разберитесь в системе возрастных рейтингов видеоигр, сериалов и приложений. Но не полагайтесь на них всецело, проверяйте лично попробуйте поиграть в игру, которой увлечен ребенок, или посмотреть пару эпизодов его любимого мультсериала.

ОТ 12 ЛЕТ И СТАРШЕ: АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Подростки требуют некоторой независимости в том, как они используют гаджеты. Родительский надзор стоит ослабить, при этом помогать детям выстраивать безопасные отношения с цифровыми технологиями.

Правила:

Расскажите детям о цифровой безопасности, основных рисках и онлайн-мошенниках. Если не очень в этом разбираетесь, запишите детей на курсы по кибербезопасности.

Интересуйтесь, чем ребенок занимается в сети, в какие игры играет, какие сериалы смотрит, кого фолловит в соцсетях и почему. Но не в форме допроса – беседуйте, обсуждайте, делитесь своим личным опытом и эмоциями.

Не критикуйте и не ругайте, иначе дети начнут скрывать от вас свою сетевую жизнь. В этом возрасте запреты уже не работают.

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