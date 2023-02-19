Минобороны России нанесло ракетный удар по базе украинских беспилотников

Нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в 118 районах. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Минобороны России сообщает, что в ходе специальной военной операции (СВО) высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области.

Это те самые беспилотники, которыми ВСУ угрожали нанести удары в ближайшие дни. Все наши ракеты достигли установленных разведкой целей.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге также заявил СМИ об очередных потерях ВСУ за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 200, на Донецком до 250, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 70, на Херсонском направлении до 15.

В этих боях нашими воинами уничтожены семь складов с боеприпасами, самоходная артиллерийская установка «Krab» (Польша), пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, десятки танков, бронемашин, гаубиц и автомобилей.

В то же время нашей авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.

Генерал-лейтенант отметил, что в Малиновке Запорожской области и Угледаре Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102 бригады территориальной обороны и 72 механизированной бригады ВСУ.

И поблагодарил подразделения противовоздушной обороны, что за сутки сбили шесть украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

385 - самолетов.

210 - вертолетов.

3178 - беспилотных летательных аппаратов.

405 - зенитных ракетных комплексов.

7935 - танков и других боевых бронированных машин.

1029 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4144 - орудия полевой артиллерии и минометов.

8458 - единиц специальной военной автомобильной техники.