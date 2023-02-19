Геннадий Онищенко: Киевский режим не захотел решить вопрос Донбасса мирно

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Геннадий Онищенко, который тесно связан с Донбассом и своим прошлым и настоящим: он – выпускник Донецкого медицинского института, президент Землячества донбассовцев в Москве, Герой труда ДНР - считает спецоперацию России на Украине закономерной.

- К началу 2022 года, - поясняет свою точку зрения академик, - сложилась такая ситуация на Донбассе, что, если бы мы (Российская армия) 24 февраля туда не пошли, то боевые действия шли бы уже у нас в Ростовской, Воронежской, Курской, Орловской и Брянской областях.

Потому что Украина вместе с Соединенными штатами и НАТО уже готовилась к этому.

Американцы планировали вооруженное столкновение давно, вынашивали такие идеи еще до распада СССР, а после расчленения Союза в 1991 году начали и реальную подготовку конфликта России и Украины. «Незалежная» под их «чутким» руководством собиралась начать военное вторжение в Донецкую и Луганскую республики в марте 2022 года. Если бы это произошло, то украинская армия, вооруженная и натасканная иностранными инструкторами, прорезала бы оборону республик, как нож масло, и выскочила на наши границы. Поэтому мы пошли на опережение.

- Геннадий Григорьевич, многие украинцы спрашивают: зачем Россия начала СВО?

- Политическая причина, вы помните, была объявлена в первый же день: чтобы спасти людей Донбасса, чтобы они не гибли.

- Почитайте комментарии в соцсетях: украинцы утверждают, что якобы ничего страшного за восемь лет после заключения перемирия на Донбассе не происходило.

- А 2014 год с тысячами погибших женщин, детей, стариков, стало быть, не в счет? Я много езжу туда и не понаслышке знаю: с 2014 года война и не прекращалась. Ведь Донецк обстреливали с Авдеевки все эти годы. Били по Киевскому, Куйбышевскому, Пролетарскому районам. По жилым домам, школам, больницам, рынкам, водозаборам и станциям электроснабжения. «Ничего страшного», да? «Всего-то навсего» – жить без воды, электричества, без перспектив для молодежи, без пенсии старикам, с постоянным риском умереть в любой момент от шальной мины – ничего страшного, да? Донбасс в такой обстановке жил, точнее, выживал – восемь лет.

Нет, граждане-украинцы, это нужно было прекратить. Ваша киевская власть не захотела решить вопрос мирно, выполнив Минские соглашения. Приходится дончанам завоевывать право на жизнь с оружием в руках.

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