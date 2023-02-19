В Киеве пытались запугать министра иностранных дел Израиля, но не вышло

Буквально на днях в Киев с визитом прибыл новый глава МИД Израиля Эли Коэн. Фото: REUTERS

Буквально на днях в Киев с визитом прибыл новый глава МИД Израиля Эли Коэн. Украинское руководство возлагало на него особые надежды. От главы израильской дипломатии ждали, что он:

а) решительно осудит Россию

б) не менее решительно поддержит Украину

в) согласится на поставки вооружений из Израиля Киеву и объявит о них, в первую очередь, о системах ПВО и ПРО

г) объявит о предоставлении Израилем льготного кредита на сумму не менее 500 миллионов долларов США.

Киев даже пошел на настоящий скандал в преддверии визита, объявив, что если Коэн не оправдает возложенных на него, конечно же, со стороны Незалежной, надежд, то пусть на рандеву и фотосессию с Зеленским даже не рассчитывает. И может даже не приезжать, если уж на то пошло.

Но Коэн прибыл, съездил в Бучу и Бабий Яр (примечательно, что в место массовых расстрелов евреев глава МИД Израиля ехал по проспекту Степана Бандеры). Без поддержки Киева, безусловно, не обошлось.

- Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту, - эта фраза была первой, которую Коэн сказал, сойдя с подножки поезда, на котором они приехал из Польши.

А вот со всем остальным как-то не задалось. Не оправдал Коэн надежд Зеленского и главы украинской дипломатии Дмитро Кулебы. Даже с кредитом. Явно поторговавшись, было объявлено о готовности Израиля предоставить кредитные гарантии на 200 миллионов, причем, на целевое восстановление гражданской инфраструктуры. Ни слова осуждения России из уст Коэна не вырвалось, как не было дано и ни одного обещания в сфере вооружений.

Не помогло даже придуманное в Киеве ноу-хау, которое до сих пор безотказно действовало на заезжих из сытой и спокойной Европы высокопоставленных визитеров. В самый разгар переговоров Кулебы и Коэна раздалась сирена воздушной тревоги.

Это известная придумка команды Зеленского. Как только прибывает кто из высоких представителей в Киев, тут же его под звуки сигнала воздушной тревоги ведут куда-нибудь в бомбоубежище, которое по случайному совпадению обязательно оказывается рядом. А там уже местные жители, которые совершенно случайно сидели там, как минимум, уже пару часов в ожидании высоких гостей начинают рассказывать им "за жизнь" и "агрессию России". Для европейцев такие звуки уже сами по себе приключения. Президент ФРГ попался на эту удочку, Шарль Мишель (или Жозеп Боррель), Анжелина Джоли, Шон Пенн и некоторые другие неслись в бомбоубежище под эти сирены, хотя ни в одном из вышеперечисленных случаев никаких обстрелов не было и в мыслях, а не то что в реальности. С Коэном решили проделать такой же трюк, хотя никакой угрозы в реальности и близко не наблюдалось.

Но с израильтянином в Киеве явно погорячились. Эли родился и вырос в Израиле, где такие сирены звучат чуть ли не в ежедневном режиме, а дети зачастую играют на тротуаре под взрывы сбитых или долетающих до цели ракет. К тому же он и послужить успел в Цахале, дослужившись до звания майора. В общем, эта дешевая оперетка явно не оказала на него никакого воздействия. Не исключено, что глубоко в душе он смеялся над наивными украинцами, которые решили обмануть его при помощи хитрости.

Не на того напали.

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