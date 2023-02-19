Олег Кожемяко: Там, на передовой, вопрос - зачем бороться - не стоит. Нацист? Все!

Губернатор Приморья Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Олег Николаевич, вы за минувший год, наверное, уже раз десять побывали в борющемся Донбассе?

- Нет, семь раз. Точно могу сказать.

- Какие причины, на ваш взгляд, стали основными для признания Россией ДНР, ЛНР и решения о проведении специальной военной операции?

- И ДНР, и ЛНР – исконно российские территории, где проживали и русские люди, которые говорили и говорят на русском языке, не отделяют себя от России.

И это искусственное расчленение, которое произошло по границам и разделило один народ на два лагеря, - оно противоестественно.

А потом началось самое страшное - выкорчёвывание всего, что имело отношение к русскому.

Причём - делалось это в самых таких ярых нацистских формах.

И, конечно, терроризм киевского режима, замешанный на откровенном нацизме, который, начиная с 2014-го, обрушили по Донбассу, по Луганску «Азов»* и другие украинские батальоны, - это все не могло оставаться без внимания со стороны российских властей, нашего государства.

Ведь страдали, гибли мирные жители.

Никакие условия перемирия, попытки договориться прекратить огонь с той стороны не воспринимались. А, наоборот, предпринимались провокационные шаги - нанести новые и новые удары по мирным жителям. И люди Донбасса и Луганска постоянно подвергались этим ударам.

А далее, с приходом к власти нынешнего президента Украины, да и, в общем-то, с момента избрания Порошенко усилилась антироссийская риторика абсолютно во всех областях.

Это коснулось православия, самого святого - веры людей.

Это коснулось запрета русского языка.

Продолжается снос памятников.

Плюс - перечеркивание, переписывание всей той многовековой истории, которая для братских народов была единой.

Вместо проявления разума - напичкивание Украины все Новым и Новым оружием со стороны НАТО.

- То есть, промедление было опасно, да и невозможно.

- Нацисты бы тогда зашли на территории и Донбасса, и Луганска, да и Крыма - тоже.

И устроили бы там настоящую резню, как они делали это в тех городах, которые сейчас так или иначе временно перешли под их контроль.

Я имею в виду Херсон, тот же самый Изюм. А что они творили в Одессе…

Поэтому, решение - нанести «упреждающий» удар - было правильным и своевременным.

И теперь мы видим - на Западе все было готово для ведения войны именно с нашим государством, с русским населением, с тем, чтобы вообще русского духа не осталось.

Сразу на это откликнулись, практически, все страны НАТО. И Америка, и ее союзники по Альянсу преследуют одну только задачу - чтобы не было такой страны - Россия, как могучей державы, способной противостоять вот этому диктату.

- Олег Николаевич, вы, может быть, один из немногих, а может быть, единственный из глав регионов, кто регулярно бывает в Донбассе. И встречаетесь не с десятками, а с сотнями воинов, которые там сражаются. Вот скажите - у них хоть на секунду, хоть у одного возникает сомнение – правильно мы СВО начали, неправильно? Или там дух крепкий?

- Да, за минувший год я встретился с сотнями защитников - там, на передовой.

У меня часто спрашивают - а ты заметил хотя бы у одного, хотя бы тень сомнения в справедливости проведения спецоперации?

Вы знаете, когда люди находятся там, под огнём, когда у них четко обозначена позиция, где враг, а где свои - они понимают, что за их спинами - поселки, города, мирные жители, которых они должны защитить… И - если они не будут здесь «стоять за Россию» или позволят себе какую-то слабину, эта махина нацистская прикатится дальше, сминая все на своем пути. В том числе, с заходом на нашу территорию.

Поэтому, там уже вопрос – что, зачем - не стоит. Нацист? Все! Люди взяли в руки оружие, пришли, заняли свои боевые позиции, чтобы бороться с врагом.

И наша задача – сделать все, чтобы у наших войск было современное оружие, у наших воинов - современное оборудование, средства контрразведки, снаряды, беспилотные летательные аппараты.

(Кстати, именно с этой целью мы на одном из предприятий Приморья, своими силами наладили выпуск беспилотников, уже изготовили опытные образцы и с марта каждый месяц начнём выпускать по 50 беспилотников.)

То есть, мы сделаем все для того, чтобы противостоять коллективному западу, который бросает в украинскую мясорубку миллиарды долларов, тысячи наемников и сотни единиц военной техники.

Враг не пройдёт! *террористическая организация, запрещенная в РФ.