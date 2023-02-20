Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 февраля 2023 года: Обстрел мирных кварталов Донецка и снос памятника Пушкину под Полтавой

19 февраля ВСУ за несколько минут выпустили 40 ракет из РСЗО по центру Донецка. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Меньше «Буков» и «Крабов» — чище воздух

Западная группировка войск на Купянском направлении уничтожила два взвода ВСУ, две бронемашины, РСЗО «Град». Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении снизила численность противника на 200 человек убитыми и ранеными, уничтожила за сутки БМП, пять бронемашин, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Южная группировки войск на Донецком направлении нивелировала до 250 бойцов противника, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30 и польскую самоходку Krab. По данным Минобороны РФ, в Первомайском в ДНР уничтожен ЗРК «Бук-М1». В Марьинке в ДНР сожжен склад боеприпасов ВСУ. Группировка войск «Восток» била по подразделениям ВСУ в Угледаре и нанесла такие потери противнику: до 70 человек убитыми и ранеными, танк, БМП, две бронемашины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. А в районе Водяного разбиты два склада 72-й мехбригады ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники. Ну, а под Хмельницким высокоточным ударом наших ракет морского базирования сравняли с землей пункт дислокации полка беспилотников ВСУ. Морской бог наказал мелких небесных бесов за гордыню.

Каратели бьют по дончанам из РСЗО

Воскресным днем ВСУ за несколько минут выпустили 40 ракет из РСЗО по центру Донецка. Как минимум семь человек пострадали, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Повреждения получили жилые дома, спорткомплекс, здания ряда соцучреждений. Зафиксирован прилет в здание генпрокуратуры ДНР, где в результате возникло задымление и возгорание. В результате варварского обстрела пострадала и крупнейшая на Донбассе библиотека. Есть разрушения и в здание студенческого общежития в Донецке.

Под Полтавой Пушкина настигла страшная месть

У школы в селе Беленченковка Полтавской области снесли памятник Александру Пушкину (автору поэмы «Полтава»). На очереди - памятник генералу Павлу Корзуну. Глава отдела культуры и туризма Гадячского горсовета Лариса Труш поведала, что скульптуру великого русского поэта якобы хотели «переместить» в Гадячский историко-краеведческий музей. Но… стройтехника из-за своих размеров не смогла проехать во двор музея. И памятник бросили во дворе дома культуры. Если от окаменевшего от изумления Пушкина, как и от скульптуры Корзуна, погибшего при освобождения Украины от фашистов, в ближайшие месяцы еще что-то сохранится, то скульптурные «останки» отвезут в «Парк советского периода», в Сумской области. Эх, мало Александр Сергеевич предательство Мазепы разоблачал...

В США страшатся военной помощи Москве от Пекина

NBC сообщают, что в Белом доме уверены: Китай оказывает «нелетальное военное содействие» России. Речь, возможно, о поставках военной формы «или даже бронежилетов». В Белом доме встревожены, что китайская сторона может «рассматривать возможность и летальной помощи». Тревогу выражал, в частности, глава Госдепа Энтони Блинкен. Он пояснил, что под «летальной помощью» подразумевает поставки «целого ряда изделий – от боеприпасов до самого оружия». Завидуете, янки?

Киеву всюду мерещатся отравители их «воинов света»

В Черниговской области произошло массовое отравление бойцов ВСУ. После чего им повсеместно запретили принимать продукты и воду от местных жителей. Источник в ВСУ рассказал украинским СМИ, что в начале февраля у 40 бойцов выявили симптомы острого отравления. Случился конфуз после того, как «воины света» съели полученные от черниговских волонтеров полуфабрикаты. Ранее сообщалось, что украинским войскам запрещалось брать ему и воду от местных крестьян в Харьковской области. Тоже боятся, что их отравят. Так что ж это, вам сало из Ужгорода везти, что ли, а воду — из Трускавца?

Конфликт на Украине глобальный

Лидер Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности в голос заявили, что конфликт на Украине представляет собой глобальную битву, последствия которой ощущаются во всем мире, как в сфере энергетики, так и суверенитета. Премьер-министр и вице-президент осудили те страны, которые оказывают политическую или военную поддержку действиям Москвы. Также обсуждалась активизация международных усилий для помощи Украине, чтобы «обеспечить Киеву победу» и найти способ гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе. Неугомонность в союзе с близорукостью - страшная сила

«Кинжалов» стало больше

Сергей Чемезов, глава Ростеха, сообщил, что в нашей стране нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал». В эфире телеканала «Звезда плюс» он заявил, что изначально не требовалось большое количество таких боеприпасов, но с начала СВО их выпуск неуклонно увеличивается. Чемезов рассказал, что «Ростех» производит колоссальные объемы продукции для Минобороны, по некоторым позициям поставки выросли в 50 раз. Что касается «кинжалов», что комплекс уже отлично показал себя во время применения в специальной военной операции на Украине для поражения наземных, особо укрепленных целей.

Почему украинские беженцы разочаровались в Канаде

Более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев. Но для многих это обернулся разочарованием. Украинские СМИ сообщают, что часть беглецов за океан соблазнили бесплатные билеты от благотворительных канадских фондов. Других поманили высокие «подъемные» от правительства. Но жилье беженцам надо искать самим — а это сложно и дорого. Работодатели не ждут пришлых из незалежной с распростертыми объятиями. Один из переселенце посоветовал не приезжать в Канаду семейным парам с маленькими детьми: «И не думайте приезжать, если вы не знаете языка. У вас семья, ребенок, жена, которая не планирует работать. Если вы кое-как устроились в Европе, сидите там и не суйтесь в Канаду. Без языка вы будете только «стоять на лопате». А еще «це европейцы» считают Канаду технологически отсталой страной. Они то сбежали из развитой...