Анекдоты: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа считает себя гимназией

- Говорил тебе, не надо заваривать такой крепкий кофе с утра.

- А что случилось?

- Да я из-за тебя сегодня на работе за весь день и глаз не сомкнул!

* * *

Как-то странно получается. Вроде бы надувают нас, а лопаются банки.

* * *

Закон современной политики: в любой непонятной ситуации снижай цены на водку.

* * *

- Чем фокусник отличается от политика?

- Фокусник всегда возвращает часы в конце выступления.

* * *

На сельской свадьбе городская дама выбирает для себя изысканный напиток:

- Это «Хеннесси»?

- Это самогонесси!

* * *

Медведь, который 10 лет прожил с цыганами, не ложится в спячку, чтобы у него ничего не украли.

* * *

Когда в зоомагазине кончились зайцы, местные охотники стали приносить домой хомячков.

* * *

- Девушка, как насчет свидания?

- На вашем месте я бы даже на передачу не рассчитывала.

* * *

- Красная Шапочка! - воскликнул Серый Волк.

- Серая шубка! - воскликнула девочка.

* * *

Если учительница русского языка каждую неделю задает вашему ребенку написать новое сочинение, проверьте, не принадлежит ли ей сайт смешных детских сочинений!

* * *

- Алло! Это общество защиты животных?

- Да. И кто ж тебя, козел, обидел?

* * *

Объясняю тем, кто не разбирается в экономике.

Чем выше доллар, тем выше цены в рублях. При этом чем ниже доллар, тем выше цены в рублях.

Надеюсь теперь все понятно?

* * *

В цирке тигры быстро раскусили липового укротителя.

* * *

- Здравствуйте! Я у вас компьютер покупал, так он сдох!

- Так, понятно, мы гарантию какую давали?

- Пожизненную.

- Ну раз сдох, то гарантия кончилась.

* * *

- Сколько человек здесь работает?

- С бригадиром или без?

- Какая разница?

- А без бригадира вообще никто не работает.

* * *

- Отчего в ассортименте вашей импортозамещенной сыроварни при всем разнообразии сыров нет сортов с плесенью?

- Да не плесневеет это пальмовое масло ни хрена...

* * *

Как сказал один умный человек, не помню, как его звали, и забыл уже, что он сказал, но мысль была хорошая.

* * *

Похудеть к весне не получилось? Раскорми подруг, сыграй на контрасте.

* * *

Это был хороший солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила:

- Я не толстая?

* * *

Достала из шкафа для примерки все свои летние вещи.

Что могу сказать: по размеру мне только полотенце…