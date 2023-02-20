Анекдоты: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа считает себя гимназией

- Говорил тебе, не надо заваривать такой крепкий кофе с утра.
- А что случилось?
- Да я из-за тебя сегодня на работе за весь день и глаз не сомкнул!
* * *
Как-то странно получается. Вроде бы надувают нас, а лопаются банки.
* * *
Закон современной политики: в любой непонятной ситуации снижай цены на водку.
* * *
- Чем фокусник отличается от политика?
- Фокусник всегда возвращает часы в конце выступления.
* * *
На сельской свадьбе городская дама выбирает для себя изысканный напиток:
- Это «Хеннесси»?
- Это самогонесси!
* * *
Медведь, который 10 лет прожил с цыганами, не ложится в спячку, чтобы у него ничего не украли.
* * *
Когда в зоомагазине кончились зайцы, местные охотники стали приносить домой хомячков.
* * *
- Девушка, как насчет свидания?
- На вашем месте я бы даже на передачу не рассчитывала.
* * *
- Красная Шапочка! - воскликнул Серый Волк.
- Серая шубка! - воскликнула девочка.
* * *
Если учительница русского языка каждую неделю задает вашему ребенку написать новое сочинение, проверьте, не принадлежит ли ей сайт смешных детских сочинений!
* * *
- Алло! Это общество защиты животных?
- Да. И кто ж тебя, козел, обидел?
* * *
Объясняю тем, кто не разбирается в экономике.
Чем выше доллар, тем выше цены в рублях. При этом чем ниже доллар, тем выше цены в рублях.
Надеюсь теперь все понятно?
* * *
В цирке тигры быстро раскусили липового укротителя.
* * *
- Здравствуйте! Я у вас компьютер покупал, так он сдох!
- Так, понятно, мы гарантию какую давали?
- Пожизненную.
- Ну раз сдох, то гарантия кончилась.
* * *
- Сколько человек здесь работает?
- С бригадиром или без?
- Какая разница?
- А без бригадира вообще никто не работает.
* * *
- Отчего в ассортименте вашей импортозамещенной сыроварни при всем разнообразии сыров нет сортов с плесенью?
- Да не плесневеет это пальмовое масло ни хрена...
* * *
Как сказал один умный человек, не помню, как его звали, и забыл уже, что он сказал, но мысль была хорошая.
* * *
Похудеть к весне не получилось? Раскорми подруг, сыграй на контрасте.
* * *
Это был хороший солнечный день, ничто не предвещало беды. И тут жена спросила:
- Я не толстая?
* * *
Достала из шкафа для примерки все свои летние вещи.
Что могу сказать: по размеру мне только полотенце…