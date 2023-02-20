Вопрос дня: А какие блины для вас были самыми вкусными? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вадим ДРОБИЗ, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Женщина блин делает - мужчина потребляет. Я любил блины с мясом, с творогом, с яблоками. Причем сладкие блины раньше любил больше. Я по стране поездил, везде блины делать умеют. Жаль, мой организм уже не принимает их в больших количествах.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Прилетел я, будучи депутатом Госдумы, на Камчатку, и как раз на Масленицу. Так-то я люблю блины с щучьей икрой, ну а тут, понятное дело, была икра красная. И я там пек блины, а местные туда ложечкой икорку-то и подкладывали. Секретный рецепт, конечно, есть - он в том, чьи руки тесто замешивают.

Сергей Гончаров, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Для меня лучшие блины были в моем детстве, когда в Ростовскую область к бабушке меня отправляли, лет с 10. Конечно, это была уже не Масленица, а лето. Пшеничные любил, а гречишные - не очень, горьковатыми казались. Надеюсь, сейчас Масленицу, наш христианский праздник, бойцы смогут встретить достойно. И у ребят будет и повод, и возможность блинов поесть. Даже на передовой.

Виктор Лазько, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Бабушка моя на Кубани готовила блины с добавлением минеральной воды, они такие прозрачные получались! Еле успевала печь. А любимая начинка - из гуся. А как-то раз поехал в командировку в конце зимы в Воронежскую область, под Богучар. Там был хутор на Черных Песках, где мужики тогда пили, а женщины такие активные были. Они и чучело соломенное сделали, и поставили плитку прямо на улице - и такой блинный запах, как в сказке просто. До сих пор те блины с вареньем яблочным и смородиновым помню, трубочкой скручивали.

Татьяна Позднякова, главный специалист Мосметеобюро:

- Блины любила всегда. Кто-то на работе у нас принес лет 40 назад рецепт, который всем понравился, - так по нему и печем. А давным-давно я девчонкой ездила к дяде в деревню в Подмосковье. И вот там пекли ржаные блины, а в качестве припека были мелко нарезанное сало и лук. Повторить сейчас такое невозможно - нет уж ни той ржаной муки, ни того сала...

Ян Браницкий, эксперт по безопасности:

- Детство мое прошло в Мурманске в 1980-е, и я до сих пор помню чудесное место на площади в районе хлебозавода, там, где развилка на Североморск и в Росту (историческая часть Мурманска. - Ред.). Вот там, на углу, была блинная. По детским воспоминаниям, это были просто блины с маслом. Ну фантастически вкусные!

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