Итальянские профсоюзы требуют от властей прекратить поставки оружия Украине

18 февраля в итальянской Пизе собралась очередная манифестация против поставок западного оружия на Украину. Фото: www.usb.it

В минувшую субботу, 18 февраля, перед аэропортом имени «Галилео Галилея», расположенном в итальянской Пизе, собралась очередная манифестация против поставок западного оружия на Украину. Выбор места для проведения демонстрации не был случайным - сотрудники именно этой воздушной гавани в марте 2022 года устроили забастовку, отказавшись грузить на борт самолетов вооружения для Киева, выдававшиеся поставщиками за гуманитарную помощь.

- Рабочие Тосканы хотят строить мосты Мира, а не войны! Опустите оружие, поднимите зарплаты! — скандировали участники шествия.

Организаторами протеста, как и годом ранее, выступило региональное отделение одного из крупнейших (более одного миллиона членов) профсоюзов Италии - «Unione Sindacale di Base» (USB). Также присоединились к демонстрации местные пацифисты и представители «Итальянской Коммунистической Партии» (PCI).

Защитники прав трудящихся призвали правительство «прекратить тратить деньги на оружие, чтобы вместо этого выделить их на реальные приоритеты для работающих мужчин и женщин Италии».

- Перед лицом эскалации конфликта, о которой свидетельствует отправка новой военной помощи, - говорится в заявлении USB, - и перед лицом прогрессирующего ухудшения социальных условий все более широких слоев населения как прямого следствия участия Италии в конфликте, мы требуем опустить оружие и поднять зарплаты.

Следует отметить, что с аналогичными призывами профсоюз уже выступал в ходе всеобщей забастовки 2 декабря и общенациональной демонстрации 3 декабря 2022 года.