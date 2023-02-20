Эльза Леждей спасла карьеру мужа, а сама осталась звездой одной роли

Всенародно любимое трио сыщиков называлось ЗнаТоКи (по первым буквам фамилий героев): Леждей в нем отвечала за стиль и красоту, Каневский (в центре) - за юмор и обаяние, а Мартынюк - за моральные принципы. Фото: Кадр из фильма

Ни для кого не секрет, что все три звезды сериала «Следствие ведут знатоки» именно этим сериалом и запомнились. Георгий Мартынюк для всех был Пал Палычем Знаменским, Леонид Каневский - Шуриком Томиным, ну а Эльза Леждей - Зинаидой Кибрит. Между тем у нее в биографии было еще около сорока ролей, и не в последних фильмах; но «Знатоки» буквально съели все воспоминания о предыдущих героинях, словно их и не было.

ОТ ПОДРУГИ ПАВКИ КОРЧАГИНА ДО ПРОСТИТУТКИ

Еще студенткой Щепки сыграла первую роль в кино, и сразу центральную - в исторической драме «Море студеное» о нескольких поморах, оказавшихся на необитаемом острове. А потом снялась в «Павле Корчагине» по мотивам романа «Как закалялась сталь», влюбилась в одного из постановщиков этой картины - Владимира Наумова, вышла за него замуж, родила ему сына Алексея, снялась в фильме «Ветер»… Там она, кстати, сыграла очень яркую роль проститутки Мари, в которой при всем желании трудно заметить что-то общее с Кибрит. Актрисой она была отличной и разноплановой, и фильмы вроде бы попадались серьезные, и партнеры как на подбор, от Василия Ланового до Татьяны Дорониной. Мало кто помнит, что она снялась даже в знаменитой «Балладе о солдате» - сыграла жену фронтовика-инвалида (Евгений Урбанский).

Вот только большой звездой она так и не стала. А с Владимиром Наумовым в какой-то момент развелась. Кстати, это был не первый ее брак: до того она успела побывать замужем за актером Геннадием Юдиным, игравшим в «Море студеном» ее жениха. А после Наумова у нее был роман с актером Вячеславом Шалевичем. А потом - с художником Борисом Мессерером… Ходили слухи, что Наумов интриговал, чтобы ей больше не давали серьезных ролей.

В сериал про знатоков она попала почти случайно: актриса Анна Антоненко-Луконина, утвержденная на роль, забеременела, и ждать, пока она родит, съемочная группа не могла. Вообще идея заключалась в том, чтобы пригласить на главные роли актеров Театра на Малой Бронной - там служили и Мартынюк, и Каневский, и Антоненко-Луконина. Трех актеров даже не пробовали на роли - просто собирались выстроить весь сериал вокруг успешных и хорошо знавших друг друга по сцене исполнителей.

Леждей к Театру на Малой Бронной отношения не имела, но вписалась в «Знатоков» идеально. Говорят, ее кандидатуру предложили Ольга и Александр Лавровы, придумавшие «Знатоков» и писавшие сценарии ко всем сериям. Александр работал старшим следователем, а Ольга - журналисткой, и вроде бы муж в этом дуэте отвечал за придумывание сюжетов (которые часто были вдохновлены реальными уголовными делами), а жена - за литературную обработку.

МУЖА КИБРИТ НЕ УВИДЕЛИ

Сериал благословил лично министр внутренних дел Николай Щелоков. Это был своего рода ответ на фильмы о разведчиках, которые валом повалили после того, как председателями КГБ стали сначала Владимир Семичастный, а потом Юрий Андропов. МВД, как известно, с КГБ соперничало, и там в противовес образу элегантного шпиона хотели создавать образы благородных следователей и оперативников. Но никакое МВД не могло обеспечить того зрительского успеха, который сопутствовал «Знатокам». Изначально планировалось снять несколько серий и на этом закончить, но зрители (в том числе из министерства) требовали продолжения. А когда Томин погиб в финале восьмой серии, ЦТ завалили гневными письмами с требованием оставить его в живых: «Если убьете Томина, я разобью телевизор!»

Актеры из «Знатоков» много общались с настоящими следователями и оперативниками, а Леждей предстояло выучить много терминов из лексикона экспертов-криминалистов. Мартынюк вспоминал, что именно это давалось ей труднее всего: «Ей этот текст был порой в тягость, но она тщательно все заучивала. А мы с Каневским ей помогали. В перерывах между съемками вставляли в разговор эти словечки, чтобы Эльза их запомнила. Она была великолепным другом и человеком. Все наши совместные «знатоковские» посиделки проходили именно у Леждей».

Актриса постаралась «очеловечить» свою героиню, сочтя, что в сценариях она вышла «суховатой». При этом почему-то не хотела, чтобы делался акцент на личной жизни героини: в какой-то момент Кибрит говорит, что выходит замуж, но мы даже не видим ее супруга. В реальной же жизни у нее наконец наступило счастье: она влюбилась в актера Всеволода Сафонова, которого перед тем знала много лет (еще в 50-е она снималась с ним в картине «Шторм»). К началу 70-х он сильно пил - ему казалось, что он стал невостребованным, а слава осталась позади. Но благодаря Леждей завязал с алкоголем. А карьера волшебным образом возродилась: он снялся в «Белорусском вокзале», в популярном сериале «Совесть»…

Всеволод Дмитриевич и Эльза Ивановна прожили вместе больше 20 лет. В начале 90-х ему диагностировали рак легких, и в 1992-м он скончался. А его вдова прожила на свете еще девять лет, чтобы летом 2001-го скончаться от той же самой болезни. И все эти годы не снималась в кино. В последней для нее серии «Знатоков», вышедшей в 1989-м (она называлась «Мафия»), ее героиня появляется всего на минуту. В 1992-м вышел еще один, ныне забытый фильм «Волчицы» - и все…

КСТАТИ

Как сложились судьбы других знатоков?

В фильме «Слушать в отсеках» Мартынюк сыграл офицера-подводника. Фото: Кадр из фильма

Георгий Мартынюк проработал в Театре на Малой Бронной всю жизнь. И говорил, что отыгрывался на сцене после съемок в «Знатоках» (бесконечно изображать положительного Пал Палыча Знаменского ему явно было скучновато). «Моими любимыми ролями были вечно пьяные сантехники», - сказал он однажды в интервью. Но от образа следователя было никуда не деться. В одном спектакле они с Леонидом Каневским играли зеков, и зрители в зале откровенно хихикали, видя их в этих ролях. А однажды Мартынюку по блату выписали билет на самолет, на который билетов в продаже уже не было. Вот только выписали не на его фамилию, а на Павла Павловича Знаменского… Еще к нему обращались за помощью, как к настоящему следователю: одна безутешная женщина жаловалась на то, что ее сын получил срок за ДТП, и мечтала, чтобы дело пересмотрели под руководством Пал Палыча. При этом знаменитый герой серьезно мешал ему в карьере: например, его не утвердили на роль Шервинского в «Днях Турбиных» Владимира Басова, поскольку этот персонаж не вязался с образом идеального следователя.

Мартынюк был женат сначала на актрисе Валентине Марковой (их единственная дочь умерла в 1985-м, в возрасте 20 лет, от остановки сердца), а потом - на враче по имени Ниеле, с которой прожил больше тридцати лет. После завершения «Знатоков» он работал в основном в театре. Скончался в 2014 году.

В начале 90-х Каневский уехал в Израиль.

Леонид Каневский, как и Мартынюк, терял роли из-за Томина - например, не сыграл слугу Тристана в «Собаке на сене» (его заменили Арменом Джигарханяном). С другой стороны, в образах господина Бонасье в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» или экскаваторщика в «Мэри Поппинс, до свиданья» он все-таки появился. Проблема в том, что роли ему давали в основном небольшие, да и было их немного.

В начале 90-х Каневский уехал в Израиль, стал сооснователем театра «Гешер», а в начале 2000-х вновь начал активно сниматься в России. Он сыграл в обновленных «Знатоках» - две части, «Третейский судья» и «Пуд золота», вышли в 2002 и 2003 годах, но зрители их не приняли. Зато по выходным на НТВ уже много лет идет передача «Следствие вели…», где Каневский рассказывает о громких преступлениях советской эпохи (об одном из громких преступлений, совершенном в СССР, а раскрытом только в этом году).

5 фильмов из цикла «Следствие ведут знатоки»*

«Черный маклер» (1971)

«Динозавр» (1972)

«Любой ценой» (1977)

«Подпасок с огурцом» (1979)

«Мафия» (1989)

*Всего с 1971-го по 1979-й вышло 22 фильма, плюс еще два - в 2002-м (уже без Леждей).