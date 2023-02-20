Военная спецоперация на Украине 20 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 февраля 2023 года.

Российские артиллеристы уничтожили расположенную под Херсоном американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-36, также был уничтожен перевозивший ее пикап, об этом сообщило РИА Новости.

Как заявил собеседник издания, американскую радиолокационную станцию выявили и уничтожили 18 февраля, недалеко от населенного пункта Дарьевка. Четверо солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли при обстреле, а еще один украинский военный получил ранения.

Украинские СМИ сообщили, что несколько взрывов произошло в городе Чугуеве Харьковской области.

Подразделения украинской разведки, которые расположены под Угледаром, посылают к российским позициям в первую очередь новичков или же слабо подготовленных солдат, об этом рассказал командир одного из подразделений российского добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной.

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал спецкору KP.RU Александру Коцу о боях в Парасковиевке под Артемовском, а также окружении ВСУ.

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что военнослужащие ВСУ отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их невозможно было опознать.