Герой спецоперации «Z» полковник Иваненко устроил националистам бойню на ферме

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в добровольческих подразделениях Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Для русского солдата дорога домой через Измаил идет. Нет российскому солдату дороги отсель иначе!», - предупреждал генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Товарищ товарища обороняй! Стрельбой не заниматься, без нужды не стрелять, бить и гнать врага штыком, работать быстро, скоро, храбро, по-русски! В дома не забегать, неприятеля, просящего пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого из нас убьют, — Царство Небесное, живым — слава! слава! слава!».

СПАС ЖИЗНЬ ДВУМ ТЯЖЕЛО РАНЕНЫМ

Прапорщик Станислав РЫБАЛЬЧЕНКО

Прапорщик Станислав РЫБАЛЬЧЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Фельдшер мотострелковой роты прапорщик Станислав Рыбальченко в ходе специальной военной операции выполнял задачи по организации медицинского обеспечения мотострелковой роты. Взводный опорный пункт, расположенный в лесополосе, подвергся артиллерийскому огню националистов. Действуя мужественно и решительно Станислав, находясь под огнем противника оказал неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского залпа, чем спас им жизни, после чего приступил к их эвакуации. В результате очередного вражеского залпа часть лесополосы загорелась.

Проявляя мужество и героизм, не поддаваясь панике, при плотном огне артиллерии противника лично вынес из огня двух тяжело раненых российских воинов. Благодаря решительным действиям прапорщика Станислава Рыбальченко удалось избежать гибели личного состава и спасти жизнь раненным».

НАЦИОНАЛИСТОВ ЗАБИЛИ НА ФЕРМЕ

Подполковник Александр ИВАНЕНКО

Подполковник Александр ИВАНЕНКО Фото: Минобороны РФ

«Подполковник Александр Иваненко вместе с вверенным ему батальоном выполнял специальные задачи в районе одного из населенных пунктов.

Продвигаясь в прилегающих к городу районам, Александр обнаружил на старой заброшенной ферме украинских националистов, оборудовавших огневые позиции в окнах здания. Грамотно распределив подчиненный личный состав, Иваненко отдал приказ на штурм здания.

Несмотря на ожесточенное сопротивление украинских боевиков, в условиях шквального огня подчиненным Иваненко удалось подавить огневые точки и выбить противника с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено 10 националистов, остальные, оставив позиции, бежали. При осмотре фермы в подвале был обнаружен схрон с боеприпасами для различного вооружения западного производства. Иваненко с подразделением продолжил преследовать отступающего противника, ведущего ответный огонь. В ходе выдвижения Александр попал под минометный обстрел, в результате чего получил осколочное ранение средней тяжести, несмотря на которое продолжил осуществлять руководство подразделением до полного разгрома отступающего противника. Благодаря мужеству и героизму подполковника Александра Иваненко украинские националисты понесли значительный потери в живой силе и технике».