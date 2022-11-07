Видео с Киркоровым, отвесившим Зеленскому подзатыльник после слов о победе на войне, взбудоражило россиян

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Не секрет, что многие российские звезды работали вместе с Владимиром Зеленским, когда он еще был всего лишь актером. Не избежал такого опыта и Филипп Киркоров. Король поп-сцены снимался с украинским коллегой в различных телешоу, вел «Новую волну», а еще работал в заурядной комедии «Любовь в большом городе», о чем «КП» писала почти 10 лет назад. Отношения Киркорова и Зеленского были настолько теплыми, что Филипп на правах старшего отвешивал подзатыльники Владимиру. В шутку.

— Мы же с Зеленским прекрасно общались, дружили, — вспоминал певец. — Снимались вместе в фильме «Любовь в большом городе». Я ему там подзатыльники давал.

Артист имел в виду съемки клипа на песню «Просто подари» 2009 года, который по сути был частью комедии «Любовь в большом городе». Фрагмент этого видео сейчас очень активно распространяется в сети.

По сюжету клипа, в котором сыграли и Анастасия Стоцкая, и Елизавета Арзамасова, и певица Жасмин, и Ани Лорак, и другие актеры проекта, Киркоров играет взбалмошного режиссера, который ставит романтическую сцену свидания со Светланой Ходченковой. В этой же сцене участвует и Зеленский, на которого то и дело ругается постановщик. В определенный момент Филипп настолько сильно серчает, оттого что никак не удается донести режиссерскую идею до Владимира, что отвешивает актеру смачный подзатыльник. После этого все идет как по маслу.

Что особенно символично, подзатыльник Зеленский получает после слов «вызову весь мир на войну, и когда с победой вернусь...». Многие зрители увидели в ролике 13-летней давности ироничное пророчество современных событий.