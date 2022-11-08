Анна Грачевская разводится с баскетболистом Артемом Кузякиным после шести лет брака. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2016 году экс-супруга Бориса Грачевского сыграла пышную свадьбу с баскетболистом Артемом Кузякиным. Казалось, после скандального развода с создателем «Ералаша» Анна Грачевская наконец-то нашла свое счастье. Спортсмен отлично поладил с дочкой Грачевского Василисой. Пара выглядела очень гармонично.

Но увы, после шести лет брака супруги решили развестись. О том, что они с Артемом расстаются, 36-летняя Анна рассказала в соцсетях.

Спортсмен отлично поладил с дочкой Грачевского Василисой. Пара выглядела очень гармонично. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Во избежание искажения информации, дополнения ее разными несуществующими обстоятельствами и так далее… Решила сообщить, что мы с Артемом разводимся», - написала Грачевская на своей странице.

Телеведущая подчеркнула, что они расстаются мирно и постараются остаться друзьями.

«Жизнь продолжается, и не всегда развод — это трагедия. Мы попытаемся сломать стереотипы и достойно выйти из стрессовой для каждого из нас ситуации, оставшись при этом близкими людьми», - отметила Анна.

Артем и Анна поженились в 2016 году. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Грачевская и Кузякин познакомились на баскетбольном матче. Ради очаровательной брюнетки спортсмен переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал активно ухаживать за ней, помогая прийти в себя после громкого разрыва с Грачевским.

Артем всегда терпеливо относился к причудам Анны, например, к ее слишком откровенным нарядам, которые она демонстрировала на красных дорожках.

Артем всегда терпеливо относился к причудам Анны, например, к ее супероткровенным нарядам. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода с Грачевским Анна стала телеведущей и звездой эротического жанра. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пару лет назад Грачевская решила радикально похудеть, села на диету и начала интенсивно тренироваться. В итоге сдобная брюнетка с эффектными силиконовыми формами превратилась в тростинку. Недавно Анна перекрасилась в блондинку и изменилась до неузнаваемости. Преобразившись, телеведущая, видимо, решила начать жизнь с чистого листа.

С 2010 по 2014 годы украинская модель Анна Панасенко (это ее девичья фамилия) была замужем за Борисом Грачевским. Расставание звездной пары сопровождалось скандальными подробностями. Режиссер обвинял Анну в том, что она плохая мать, предпочитающая светские тусовки заботам о дочке. Грачевская же говорила, что муж загубил ее карьеру, заставляет ее сидеть дома и быть домохозяйкой.

Анна снялась обнаженной для журнала «Playboy» и согласилась рекламировать сеть магазинов интим-товаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После развода режиссер купил бывшей жене и дочке квартиру. Расставшись с Грачевским, Анна пустилась в самостоятельное творческое плавание. Брюнетка стала телеведущей и звездой эротического жанра. Анна снялась обнаженной для журнала «Playboy» и согласилась рекламировать сеть магазинов интим-товаров. Несмотря на напряженные отношения с экс-супругой, Борис Грачевский всегда заботился о дочке и даже снял наследницу в одной из серий «Ералаша».