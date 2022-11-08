Лиз Трасс опозорилась в ресторане

Лиз Трасс, поработав премьер-министром, даже не заработала себе на обед Фото: REUTERS

После ухода с должности премьера Великобритании на Лиз Трасс свалились неудачи. Мало того, что она была вынуждена сменить уже несколько телефонов из-за опасений их взлома, еще и в ресторане отказались принимать ее банковскую карту.

Кто преследует экс-премьера, рок или хакеры, пока неизвестно. Но факт остается фактом – ей пришлось обращаться за помощью к своей подруге, с которой она сидела за столиком.

По утверждению таблоидов, женщины провели в набитом клиентами ресторане не менее часа, сопровождая еду дружеской болтовней, однако когда пришла пора расплаты – случился публичный конфуз.

– Когда официант принес терминал, карта была отклонена. Было видно, что Трасс занервничала, поэтому попробовала еще раз, – написали британские СМИ со ссылкой на очевидцев событий.

В конце концов, подруге Лиз Трасс пришлось оплатить ее заказ, который составил около 15 фунтов стерлингов (1100 рублей).

Пользователи соцсетей прокомментировали ситуацию, удивившись, что Лиз Трасс, поработав премьер-министром, даже не заработала себе на обед.