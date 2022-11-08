Байден признал, что выборы в Конгресс создадут ему сложности

Президент США решился на короткий разговор с журналистами президентского пула Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах сегодня пройдут т.н. промежуточные выборы – в обе палаты Конгресса США. Опросы показывают, что представители Республиканской партии захватят большинство как в Палате представителей, так и в Сенате, что заметно уменьшит и без того небольшие шансы действующего американского президента на переизбрание на второй срок.

Байден, хранивший до этого молчание и не делавший никаких прогнозов на эту тему, все же решил высказаться.

Вернувшись в Вашингтон из Мэриленда, где он участвовал в очередном предвыборном мероприятии, президент США решился на короткий разговор с журналистами президентского пула.

- Что вы думаете по поводу выборов? – спросил один из них.

- Ну, я настроен оптимистично. Я всегда настроен оптимистично. – заверил Байден.

- Победят ли демократы в Палате представителей? – задал свой вопрос другой член пула.

- Я думаю, это будет сложно, но, уверен, мы сможем. Я думаю, что мы победим в Сенате. А вот с Палатой представителей будет труднее. – уже без оптимизма заверил президент США.

- И какой же будет для вас реальность, если Конгресс будет контролироваться республиканцами? – не унимались журналисты.

- Сложной. – коротко ответил Байден, после чего прекратил общение с прессой.