Будущее Twitter под руководством Маска спровоцировало поток фейков

Кто-то кричит о том, что миллиардер уверенной рукой ведет популярную в мире соцсеть к краху, а кто-то, напротив, утверждает, что Twitter находится на гребне успеха Фото: REUTERS

Без сомнения, покупка американским предпринимателем и богатейшим человеком мира Илоном Маском соцсети Twitter – одно из серьезных событий, которые обсуждаются на каждом углу.

Кто-то кричит о том, что миллиардер уверенной рукой ведет популярную в мире соцсеть к краху, а кто-то, напротив, утверждает, что Twitter находится на гребне успеха.

Все это очень интересно выглядит на фоне промежуточных выборов в Конгресс США, особенно если учесть, что соцсети, контролируемые американцами, принимают во всех политических событиях, происходящих не только в Штатах, но и во всем мире, самое действенное участие.

Традиционные СМИ, коим любая успешная соцсеть составляет конкуренцию пишут, что сейчас у Маска все плохо. Виноваты, мол, его желание заработать на верифицированных аккаунтах Twitter и отсутствие чувства юмора. В подтверждение последнего тезиса приводятся слова Маска о блокировке аккаунтов, которые будут выдавать себя за странички других людей без пометки «пародия».

Также многие пишут, что пользователи Twitter массово покидают соцсеть, да не просто так, а уходят в мало кому ведомый Mastodon, который выглядит, как Twitter, функционирует как Twitter, но это не Twitter. Приводятся даже цифры: в Mastodon на сегодняшний день аж 655 тысяч пользователей, из которых 230 тысяч якобы присоединились за последнюю неделю. Цифры эти никого не впечатляют, ведь на у Twitter – многомиллионная аудитория.

А вот издание The Verge со ссылкой на внутреннюю отчетность Twitter сообщает, что прирост пользователей соцсети при Маске достиг рекордного уровня.

– Ежедневный рост монетизируемых пользователей Twitter ускорился до более чем 20%, в то время как крупнейший рынок Twitter – американский - растет еще быстрее, – пишет издание, не раскрывая источник получения конфиденциальной отчетности компании.