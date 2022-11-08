Чубайса опять заметили в Израиле

Информация об отъезде Чубайса из России появилась примерно через месяц после начала спецоперации на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях появилась фотография Анатолия Чубайса, сделанная на фоне узнаваемых колонн тель-авивского международного аэропорта им. Бен-Гуриона.

Экс-руководитель «Роснано» и главный приватизатор России выглядит окрепшим. Особенно на фоне слухов о его тяжелой болезни.

Соответственно, или слухи были преувеличены, или израильские врачи в больнице, где судя по всему бывший российский государственный проходил лечение, постарались, как могли.

На разместившей фото беглого функционера странице написано, что Чубайс грустно смотрит вдаль, а вот руки держит за спиной – как заправский заключенный.

В соцсетях появилась фотография Анатолия Чубайса

Информация об отъезде Чубайса из России появилась примерно через месяц после начала спецоперации на Украине. 23 марта он оставил пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и, по слухам, выехал из страны вместе с супругой.

Через некоторое время Чубайс попал в объектив фотокамер в Турции и Израиле, а затем оказался в больнице с синдромом Гийена-Барре в состоянии средней тяжести. С тех пор и до последнего, выложенного в соцсети фото новостей о нем не было.