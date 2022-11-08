Зеленский раскулачил украинских олигархов

Зеленский заявил на всю страну, что решение о принудительном отъеме активов олигархов в пользу государства вызвано решением поддержать воюющую армию Фото: REUTERS

Прекрасно выступил Зеленский с компанией, приняв кардинальное решение в сфере экономики. 6-го ноября, накануне 105-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции Нацкомиссия по ценным бумагам и финансовому рынку Украины приняла беспрецедентное решение – принудительно национализировать ряд активов богатейших людей страны. Интересно, к дате специально подгадали?

В собственность государства были отчуждены (отобраны) компании "Укрнафта" (42% акций у Игоря Коломойского, совладельцы Геннадий Боголюбов, Игорь Палица и т.д.), "Укртатнафта" (60% акций у Коломойского и Геннадия Боголюбова, компания - владелец Кременчугского НПЗ), "Мотор Сич" (56% акций было продано китайским инвесторам Вячеславом Богуслаевым, но сделку остановил Антимонопольный комитет, а самого Богуслаева арестовали), "АвтоКрАЗ" (Константин Жеваго) и "Запорожтрансформатор" (Константин Григоришин). Люди все не просто известные, а самые богатые на Украине, все из первой десятки миллиардеров.

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский заявил на всю страну, что решение о принудительном отъеме активов олигархов в пользу государства вызвано решением поддержать воюющую армию. А его верный цепной пес – ветеринар-юрист Алексей Данилов разъяснил, что владельцам эти компании, переданные Министерству обороны Украины, могут быть возвращены собственникам, или они, возможно, смогут получить какие-то компенсации. Но не сейчас, а потом. Когда-нибудь. И могут получить компенсации или компании, а могут и шиш с маслом. Кого не устроит такой вариант, тот, вообще, получит шиши без масла. Зато без очереди. Прямо, как Донна Роза: "Я тебя поцелую. Потом. Если захочешь".

Как акции компании будут помогать армии и поддерживать ВСУ, Зеленский почему-то не рассказал. Наверное, еще не придумал. По факту, самые лакомые кусочки украинской экономики попали под финансовое управление Зеленскому, его министру обороны Резникову и прочим членам команды помельче.

В тяжелый час украинская Родина сказала: "Надо. Дай!" – и протянула волосатую руку Зеленского (он, кстати, полюбил снимать ее крупным планом в своих видеообращениях) к чужим активам. Что решил, то и закон, железный малый.

Коломойскому, который многие годы финансировал Зеленского, опекал и фактически привел его к президентскому креслу, остается только разевать рот, словно вытащенная на сушу рыба, и вспоминать, как он обещал от имени своего банка "10 тысяч долларов за москаля". Перефразировал ли Коломойский по этому поводу Гоголя: "Я тебя породил, а ты меня убил"?

Говорят, что все эти люди сейчас крайне шокированы и начали вновь изъясняться на чистом русском языке. И даже на нелитературном. Что диктует, в свою очередь, необходимость подвести к ним мовного фюрера Креминя, дабы он изъял у них остатки денежных средств. Вот так, Игорь Валерьевич, доигрался, как говорится, на национальном инструменте. А надо было на рояле. Вовчик мог бы уроки дать, когда еще на цырлах ходил и деньги выпрашивал.

А вот Петр Порошенко со своими конфетками и шоколадками между струек проскакал и, как обычно, сухим вышел из-под начальственного дождика.

Зеленский очень просто решил вопрос. "Здравствуйте, господа миллиардеры. До свидания, господа миллионеры". Как в анекдоте, может ли женщина сделать мужчину миллионером. Как тут не вспомнить кота Матроскина: "Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток, а он нам фигвамы рисует".

Удовлетворится ли Зеленский только самыми жирными кусками, или же он всю частную экономику перепишет в военное имущество? Этот вопрос сейчас должен волновать оставшихся на Украине предпринимателей. Кстати, кто говорит, что это Зеленский сделал по соглашению с олигархами, чтобы выплатить им кэш за все равно пропавшие уже предприятия – вы где на Украине кэш нашли? Тем более, что все разборки обещаны "после завершения военного положения". Нет, уж отжал, так отжал. Это вам не игрушки с санкциями, которые все равно не работают.

А потом он на голубом глазу, без сомнения, в очередной раз пригласит зарубежных инвесторов в молодую и активно развивающуюся экономику Украины.

Интересно, когда дураки закончатся. Или, если речь про Украину, то никогда?

P.S. Олег Царев написал, что это, дескать, хитрый договорняк, который Зеленский вместе с Коломойским провернул. Дескать, смысл в том, чтобы навесить долги компаний на государство, а деньги по-прежнему олигархи будут получать. Однако есть все основания сомневаться в таком сценарии. Долгов у Коломойского хватает уже наделанных, есть и решения судов, и никакой форс-мажор их не отменит. К тому же, какой смысл подключать тогда в этот перечень компании людей, которые арестованы или в бегах? В общем, все больше похоже на то, что Зеленский свил паутину, в центре которой сидят он и его глава Офиса Президента Ермак. Они расставили своих людей на ключевые посты в силовом блоке (сталось заменить Залужного на своего человека), они поставили под абсолютный контроль ключевые СМИ, а теперь принялись дерибанить оставшееся. Если в ближайшее время Минобороны сменит менеджмент в этих компаниях и поставят туда своих людей, то никаких доказательств больше и не потребуется.