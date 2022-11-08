На Украине планируют построить самый большой самолет в мире за 500 миллионов евро

Новый гендиректор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что на Украине построят новую "Мрию" – самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" Фото: ТАСС

Самый раскрученный ушат помоев, простите, спикер Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной раз объявил, что у России заканчиваются ракеты. Мог бы и сменить пластинку. Например, сказать, что ракетные удары вскоре прекратятся, потому что на Украине закончатся объекты инфраструктуры. Право слово, было бы правдоподобнее, хотя и ненамного. А то ведь сказочку, что "Москва потратила все ракеты", Арестович говорит уже раз в пятый. Или шестой. И на Украине ему каждый раз верят. Необучаемые.

Впрочем, нашелся человек, который готов его переплюнуть. Новый гендиректор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что на Украине построят новую "Мрию" – самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" (в переводе с украинского – мечта).

- Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета, - рассказал он очередную укробайку. – Новый самолет уже готов на 30 процентов.

После чего объявил, что стоимость постройки новой "Мрии" составит 500 миллионов евро.

Срочно высылайте спецбригаду "Скорой помощи" пациенту. Ту самую, что выезжает к неадекватам и другим психически нестабильным жителям планеты. Ту "Мрию" строил весь СССР, в цепочке поставок были задействованы около 200 предприятий от Дальнего Востока и Узбекистана и до Калининграда. И тут украинцы, которые за 30 лет независимости не сделали ничего, не достроили даже второй экземпляр этого самолета, готового на 60-70%, когда раздолбали единственную летающую "Мрию" (кстати, сделали это сами на аэродроме в Гостомеле, когда пытались выбить с этого аэродрома наш десант), вдруг объявили, что они смогут построить заново "Мрию". Танк Т-84 "Оплот" не смогли пустить в серию, ни одного вертолета своего не смогли, только старенькие Ми-2 слегка модернизировали (и то с сомнительным результатом), Ан-178 не сделали по нормальному (из-за проблем с центровкой в фюзеляж приходится загружать балласт), полетел только один экземпляр, да и то два раза взлетал на авось сядет, а не разобьется. А Ан-148 вроде и пустили в производство, но все компании-эксплуатанты отказались от его использования из-за проблем с эффективностью и безопасностью. Даже обычный миномет, грозно названный на Украине "Молот", соорудили таким, что он больше калечит и убивает своих, чем противника. А тут вот те нате – вынь да положь им самолет, равного которому до сих пор не смогли создать ни в одной стране мира.

Высказывание настолько ошеломляющее, насколько не имеющее к реальности никакого отношения. Компании "Антонов" (тому, что от нее осталось и ютится сейчас в каком-то арендованном ангаре на аэродроме в немецком Лейпциге) пришлось даже выступить с фактическим опровержением. Мол, самолет не строится, ведутся сейчас только "конструкторные работы" (что за зверь такой "конструкторные"- ?), и это именно они выполнены на 30%. В переводе на нормальный русский язык это означает, что все рабочие чертежи "Мрии" Украиной были утрачены. Или проданы, но это уже не так важно. И без этого уточнения нормальный человек понимает, что если Украина и сможет что-то построить, то это не выйдет за пределы макета "из дерьма и палок", который никогда не взлетит. И даже по полосе вряд ли сможет проехать. Отдельно умиляет упоминание об использовании запчастей из разбитого и сожженного самолета. Кто имеет хоть малейшее отношение к авиации, должны в этом месте просто задрыгать ногами.

Но главный смысл этого заявления в другом: 500 миллионов евро надо. Наверняка сейчас объявят сбор, чтобы потом попилить деньги. Стартап зачетный. Главное – не раскрывать "секретное место", чтобы никто не смог проверить. Секрет на то и секрет, чтобы в него нос любопытные не совали.

А украинцы верят. И в гиперлупу, помнится, тоже верили. И во все остальное, что им вешали на уши в качестве лапши разных сортов и качества. Удивительный народ.

Что еще раз доказал последний поведенный КМИС опрос. Согласно его итогам, 88% украинцев считают, что через десять лет Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Причем, 63% респондентов полностью разделяют такое мнение, а еще 26% - скорее согласны с ним. И только 5% участников опроса признали, что перспективы этой территории ужасны, и через десять лет она будет опустошенной страной с оттоком людей.

Таким можно втюхать не только то, что Украина при Зеленском процветает, и он ведет ее по правильному пути к "перемоге над москалями", но и что завтра-послезавтра прилетят инопланетяне, которые встанут на сторону Украины и обеспечат победу Незалежной над "русней".

А вы тут – мрия о "Мрие". "Мрия" на таком фоне – это сущие мелочи. Практически, правда жизни. Украинской.