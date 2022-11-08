Украинские дипломаты оскорбили миллионы протестантов и Папу Римского

Мельник продолжает поучать немцев из Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Я не знаю, есть ли специальные учебники по дипломатии, но если таковые существуют, то нынешние украинские дипломаты просто обязаны там присутствовать в главе "Как ни в коем случае не надо вести себя дипломату". И, поверьте, речь не только о Кулебе и Мельнике, на фоне которых экс-глава МИД Украины Павло Климкин выглядит тихим и относительно безвредным идиотом в джинсах с подвернутыми чуть ли не до коленей штанинами, но и других "кулебятах", птенцах гнезда нынешнего главы МИД Украины. Хотя, без экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника и в этом случае не обошлось.

Андрей уехал из Германии, вызвав вздох облегчения у бюргеров, но Германия н отпускает его. Так что рано им вздыхать. Мельник продолжает поучать немцев из Киева, вмешиваясь не только во внутреннюю политику ФРГ, но и в конфессиональную жизнь страны. Судя по всему, Мельник считает, что сами немцы – детишки несмышленые, и их надо поучать, направлять и наказывать, когда они ведут себя неправильно. Что он и делает.

- Пришло время снять розовые очки в отношении ортодоксальных приспешников России в священных мантиях, - заявил он в соцсетях и призвал расследовать дела Евангельской церкви Германии, которая, как он считает, лоббирует интересы РФ в ФРГ. Злобные выпады Мельника в адрес Евангельской церкви Германии (ЕЦГ) звучат уже не в первый раз, и вызваны они тем, что руководство ЕЦГ высказывается за прекращение боевых действий на Украине и переход к мирным переговорам. К слову, прихожан ЕЦГ в ФРГ более 25 миллионов человек, что составляет примерно около трети населения. Что там мелочиться, устраивая гонения лишь на верхушку конфессии, надо провести следствие в отношении каждого из прихожан, а нет ли среди них "агентов сами знаете кого".

Коллега Мельника по ремеслу посол Ураины в США Оксана Маркарова решила не размениваться на "мелочи" и "замахнулась на самого" Папу Римского. Не то говорит, что надо. Папа Римский Франциск на днях признался, что он любит русский и украинский народы, и особо отметил гуманизм русской классической литературы, в частности, призвал вспомнить Достоевского, который вдохновляет христиан. Услышав такое, украинская послиха (или послица- ?) не "могла молчать".

- Сорри, не сдержусь. Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивился бы жестокости россиян (которая им присуща от природы). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показали бы, что гуманизмом не пахло в Московии, - отреагировала она с высоты своего знания Достоевского, Пушкина, Куприна, Льва Толстого, Антона Чехова и т.д. Вот насчет Булгакова Оксанка явно погорячилась. Его же у Зеленского считают своим, украинским. Равно, как и гениального советского конструктора Сергея Королева, и гениального же авиаконструктора русского националиста Игоря Сикорского. Но это, кому надо, поправят. А за наезд на Папу Римского Оксане зачет. Редкая птица, как говорится, разинет клюв на такую персону, которая в католическом мире изначально абсолютно непогрешима, что бы ни сказала и ни сделала. Прыгнуть на миллиард и 200 миллионов католиков разом – это вам не 25 миллионов протестантов в одной стране оскорбить.

Впрочем, что мы все о делах религиозных, наездами украинских послов на конфессии мировые дело не ограничивается. Тут простой и скромный мэр второго по величине латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш заявил в эфире радио Delfi, что Крым является частью Российской Федерации. И, понятно, что Киев не смог пропустить такую наглость мимо себя и не заметить ее.

- Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления России в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейм Латвии. К счастью, высказывания этого маргинала не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии, – отреагировал спикер МИД Украины Олег Николенко. Еще один укродипломат.

Хорошо хоть просто маргиналом назвал, а не в канаву помойную отправил.

Жестокая и беспощадная украинская дипломатия. Отличная от других. Но какая же тупая. В молчании Сергея Викторовича Лаврова, уж извините, больше смысла, такта и дипломатии, чем во всех речах всего украинского МИДа. Впрочем, по отношению к ним лучше всего подойдет та самая формулировка "от Лаврова", которую, как утверждают в нашем Мининдел, он не говорил. Ну, вы знаете, там еще первое слово "дебилы".