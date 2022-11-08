Олег Кожемяко обвинил Зеленского в кощунстве после слов о «гибели приморских морпехов»

Олег Кожемяко Фото: Александр ХИТРОВ

Минувшей ночью в соцсетях появилось новое обращение Зеленского, причём - на русском языке.

Тема - та же, что раскручивали накануне «неизвестный источник» и цитировавшие его блогеры: «гибель приморских морских пехотинцев».

Можно было бы не обращать внимание на эту поделку - но все же своими размышлениями на сей счёт я поделился с главой Приморского края Олегом Кожемяко, который также уже успел посмотреть это странное видео.

… - Олег Николаевич, первое, что обращает на себя внимание - множество склеек, сделанных при монтаже. Прямо чуть ли не ножницами это видео «стригли», «подбирали выражения», что ли… И, видите, это все - вдогонку той же вброшеной информации, которую мы с вами обсудили, где говорилось о якобы «больших жертвах» среди ваших морских пехотинцев. Вам не показалось, что это - звенья одной цепи, и вполне возможно, что нам следует ожидать еще какой-то очередной порции чего-то подобного…

- От них можно всего ожидать. Ну, работает пропагандистская машина, в том числе запущенная, как говорится, теми, кто управляет сегодня Украиной, я думаю, - поддержанная США.

Зеленский как раз выполняет - играет - эту роль, и здесь, конечно же, невооруженным глазом видна попытка раскачать, дестабилизировать ситуацию здесь, у нас в крае, в стране…

Значит, результаты нашего наступления сказываются, дают о себе знать, если этот Зеленский вдруг вспомнил, что «какой-то там Владивосток…». Да не какой-то! Это - город, где живут мужественные люди…

И все у нас в Приморье осознают, что идут необходимые военные действия. И к этому с пониманием относятся и жены военнослужащих, и матери.

И мы все, безусловно, переживаем за каждого нашего бойца, и будем делать все возможное, чтобы минимизировать потери.

И сами бойцы об этом говорят. Поэтому - могу ещё раз сказать - пропагандистская машина киевского режима точно пробуксовывает…

Разумеется, когда из зоны боевых действий приходят печальные известия, у нас все воспринимают это с болью, с глубочайшим переживанием. Потому что это наши родные, близкие, наши земляки. По-другому никак не может быть. Но - когда муссируют слухи, дезу… Это - кощунство.

- А, вообще, на ваш взгляд, мы как должны себя вести на этой пропагандистской войне? Только обороняться или тоже наступать так, как наши воины? Я имею в виду СМИ, журналистов. Как вы считаете, наша позиция какая должна быть?

- Вы знаете, в этой ситуации мы все просто обязаны держать себя с достоинством, это - прежде всего.

А расшатывание ситуации работает на руку противнику.

- Спасибо вам огромное. Держитесь. И мы будем вам помогать и вместе с вами держаться.

- Хорошо. Давайте.