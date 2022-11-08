Зеленский по команде изобразил готовность к переговорам с Россией

Вовочка снова показал, что он настоящий хозяин своего слова. Хочет – дает, хочет, назад забирает Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский иногда начинает ту героиню "Покровских ворот", которая чистосердечно признавалась, перед тем, как Костик увлек ее в свою комнату: "Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся". Раз пять или шесть он предупреждал Москву, что если Россия осмелится на те или иные шаги, то он не будет вести никаких переговоров с российской стороной. Россия совершала анонсированные действия, Зеленский предлагал встретиться и поговорить, а потом выдвигал новый ультиматум схожего содержания: мол, если на этот раз Россия, то тогда точно все. Он даже Указ подписал, которым запретил себе и всем какие-либо переговоры с Москвой. Правда, не уточнил, расстрел виновным будет с конфискацией или без оной. И дополнительное условие выставил: Киев не будет проводить никаких переговоров с Москвой, пока "Путин находится на посту президента РФ". Тут многим в Европе и за океаном сразу икнулось от такого пассажа. А на днях еще раз выступил, что если Путин полетит на саммит "Большой двадцатки" на Бали, то Украину и Зеленского на этом мероприятии могут не ждать. Тут, конечно, некоторые перекрестились с облегчением, кто справа налево, кто слева направо, представители других конфессий зажгли ароматные палочки и провели иные обряды изгнания злых духов. Но тут вдруг выступили США: в Вашингтоне заявили, что Зеленскому надо бы не просто лететь на саммит, но еще и постараться встретиться там с Путиным, чего украинский недофюрер боится пуще смерти.

Надо сказать, что Вашингтон эти демарши с пузырением соплей со стороны Зеленского очень напрягали и раньше. Ведь что получается, только за последние три месяца Россия, как минимум трижды на высочайшем официальном уровне демонстрировала готовность открыть переговорный кейс с Киевом. 5-го августа первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия в любой момент готовы к переговорам с Украиной, и это Киев не хочет вести серьезный диалог. 15-го сентября глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия готова к переговорному процессу с Киевом, и Украина, не вступая на путь переговоров, сама осложняет их для себя в будущем. И, наконец, 19-го октября на заседании Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил, что Киев отказывается от любых предложений о переговорах.

То есть для всего мира складывается такая картина, что Россия готова и предлагает мирное решение вопроса, а это в Киеве сидит упоротый недоумок, раз за разом истерическим воем отвечающий на все предложения и готовый и дальше посылать своих сограждан на убой.

И Вашингтон начал действовать. Нет, про необходимость настоящих мирных переговоров в США говорить не стали. Это им самим косой по некоторым мужским первичным половым признакам организма, но, как написала влиятельная американская газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам с Россией. Дескать, Вовочка, не ерепенься, скажи "а", скушай ложечку за маму, ложечку за папу, а "б" от тебя говорить пока никто не просит. Что ты уперся, как баран? Хотя бы пообещай рассмотреть вопрос и покажи интерес.

И Вовочка снова показал, что он настоящий хозяин своего слова. Хочет – дает, хочет, назад забирает. После указа о запрете любых переговоров с Москвой, вчера вечером он снова изменил свою позицию, выставив новые условия для начала переговорного процесса.

"Еще раз:

- восстановление территориальной целостности,

- уважение к Уставу ООН,

- возмещение всех убытков,

- наказание каждого военного преступника

- и гарантии, что это не повторится.

Это абсолютно понятные условия", - написал Зеленский в своем обращении, которое разместил в официальном Telegram-канале. А что же тут нового? Ничего. Те же самые условия, что выдвигал и раньше, только сформулированные другими словами.

Но дрессура, конечно, у американцев знатная. Только в Вашингтоне пальцами щелкнули, Вовчик кинулся исполнять роль. Напомнило сцену из "Ионыча" Антона Павловича: " Когда гости, сытые и довольные, толпились в передней, разбирая свои пальто и трости, около них суетился лакей Павлуша, или, как его звали здесь, Пава, мальчик лет четырнадцати, стриженый, с полными щеками.

— А ну-ка, Пава, изобрази! — сказал ему Иван Петрович.

Пава стал в позу, поднял вверх руку и проговорил трагическим тоном: — Умри, несчастная! И все захохотали".

Вовчик-Пава "изобразил" уже не в первый раз. Не в рассказе, в жизни. И все побежали умирать за него.

Вольдемар, ты бы для начала свой Указ отменил! Хотя бы под предлогом того, что он выполнил свою историческую миссию.