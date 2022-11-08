Торговали программистами: Чем занимается в России компания тестя Риши Сунака, нового премьера Великобритании

Новому британскому премьеру Риши Сунаку пришлось отдуваться за родню. Фото: REUTERS

УХОДИТЬ ИЗ МОСКВЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ?

Новому британскому премьеру Риши Сунаку пришлось отдуваться за родню. Оказывается, ведущая индийская IT-компания Infosys, основанная тестем премьера, ныне 76-летним Нагавара Рамарао Нараяна Мурти, в апреле этого года объявила о прекращении работы в России, да так никуда и не ушла. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на этот бизнес завязана и жена премьера - Акшата Мурти. Ей принадлежит около 1% акций, а это почти $800 млн, они дают примерно $13 млн годового дохода. Западная пресса и оппозиция устроили премьеру взбучку, он даже вынужден был оправдываться, заявив, что знать не знает о бизнесе компании и никак с ней не связан.

KP.RU решил выяснить, что это за компания и чем она занимается в России. Начнем с того, что российское подразделение по-прежнему существует. Это подтверждается, например, информацией на сайте головной компании infosys.com. Есть там и адрес и телефон. Офисная пятиэтажка недалеко от метро «Алексеевская». Звоню — увы...

- На все вопросы вам ответит руководитель филиала, но его сейчас в офисе нет, он работает удаленно, - ответил KP.RU напряженный женский голос. И гудки...

Британская «Guardian» пишет, что в российском филиале трудится примерно 100 сотрудников, и сейчас московский офис работает в рамках переходного периода (видимо, имеется в виду, что компания находится в процессе выхода с нашего рынка). Однако по всем документам налоговой инспекции компания работает в обычном режиме, ее статус - действующая.

Как выяснилось, у компании в России был не один, а два подразделения. Один называется Филиал ООО «Инфосис Лимитед», другой - ООО «Инфосис СНГ». Адрес совпадает. Но последний был ликвидирован 28 января прошлого года. А «Инфосис Лимитед» работает до сих пор, данных о ликвидационном периоде нет.

На сайте list-org.com (сервис проверки контрагентов) сообщается, что летом 2019 г. (последний доковидный год) были у компании проблемы — задерживали зарплату. Дошло даже до выездной проверки со стороны Государственной инспекции труда в г. Москве — инспекторы отреагировали на жалобу. Наказывать не стали — просто объяснили индийским товарищам, что Трудовой кодекс запрещает задерживать зарплату.

ЧЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАНИМАЕТСЯ КОМПАНИЯ INFOSYS

О деятельности компании в России практически ничего не известно. Опрошенные лидеры IT-индустрии, включая председателя правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталью Касперскую, президента «Руссофт» Валентина Макарова, предпринимателя Игоря Ашманова, не смогли дать KP.RU ответ на этот вопрос. Но сама компания известна прекрасно.

- Infosys — одна из крупнейших в мире компаний по продаже программистских часов, - рассказал KP.RU один из известных в России предпринимателей в области IT, пожелавший остаться неназванным. - Это означает, что они, по сути, набирают кадры для дистанционной работы на американские и европейские компании. Выгода такого бизнеса очевидна, поскольку в Индии работа IT-специалиста стоит в несколько раз дешевле, чем в США и странах Европы при том, что уровень квалификации вполне сопоставим, к тому же все индусы владеют английским. Кадрового голода они не испытывают. В Индии миллиард населения и огромная тяга к знаниям. Поэтому отобрать на те или иные проекты действительно стоящих специалистов — не проблема.

ИНДИЙСКИЕ ПРОГРАММИСТЫ НАЦЕЛИЛИСЬ НА НАШ РЫНОК

Такая практика получила в айтишной среде ироничное название body-shop — можно перевести как магазин по торговле телом. Намек на то, что компания предлагает не готовые программные продукты, а персонал, способный их создать.

- Это достаточно распространено, такие компании есть и в России, - рассказал KP.RU программист Константин Братищев. - Я тоже работал в одной из них (назвать не могу, поскольку подписывал соглашение о неразглашении информации). Получал зарплату и числился там, но фактически работал в других организациях. В одном случае это было российское отделение всемирно известного бренда, нас была целая группа, разрабатывали им программное обеспечение. С заказчиком решали все оперативные рабочие вопросы, были на постоянном контакте, в офис на работу ходили к ним, а не к работодателю, он в эти специальные вопросы даже не вникал. Там главное — суметь с минимальными затратами набрать сильную команду и продать ее с максимальной выгодой. Презентовали нас в максимально выгодном свете. Начинающих представляли крепкими середняками, середняков — топовыми специалистами, а топовых — вообще гуру. Для того, чтобы подороже продать наши услуги и повысить размер своих комиссионных.

По словам программиста, в последние годы на российском рынке IT-услуг наблюдается активность специалистов из Индии. Так что бизнес корпорации Infosys в России скорее всего заключается в продвижении индийских IT-бригад для выполнения заказов российских компаний. Но в этом случае они составляют прямую конкуренцию нашим специалистам, поскольку обойдутся заказчику в 1,5-2 раза дешевле, чем услуги российских разработчиков.

ДОСЬЕ KP.RU

Тесть-миллиардер работал за 1 рупию в год

Нагавара Рамарао Нараяна Мурти — гуру индийского бизнеса, родоначальник местной IT-индустрии. В 1981 году вместе с пятью коллегами-программистами основал компанию Infosys. За 40 с лишним лет она разрослась в международную корпорацию с общей численностью 276 тыс. сотрудников. Сам Нараяна Марти всегда был в ней «номером 1» - даже когда вышел на пенсию. На какое-то время 76-летний босс даже вернулся к руководству в официальном статусе — исполнительный председатель совета директоров с зарплатой 1 рупия (меньше 1 рубля по нынешнему курсу) в год. Зачем ему больше — по данным на апрель 2021 года, его состояние оценивалось в $3,5 млрд.

Дочь бизнесмена Акшата родилась в 1980 году. Со своим будущим супругом, будущим британским премьером Риши Сунаком она познакомилась в «нулевых» во время учебы в Стэнфордском университете. В 2009 году они поженились. У супругов две дочери, Анушка и Кришна.