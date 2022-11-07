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Общество7 ноября 2022 9:45

«День народного единства». Как современные подростки понимают этот праздник

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы. Тема выпуска «День народного единства».

Поговорим о том, что это за дата, почему её решили праздновать на государственном уровне и даже сделали выходным днём.

Узнаем у ребят, что такое единство народа для современных подростков, как они его понимают.

Спикеры: дети, родители, гость программы: Ирина Русакова, руководитель федерального проекта Российского союза молодёжи Мы вместе. Разные. Смелые.Молодые!

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

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