ВОЗ: Треть детей в Европе страдают от лишнего веса и ожирения

На сегодняшний день каждый третий европейский ребенок от 7 до 9 лет имеет лишний вес Фото: Shutterstock

ВОЗ выпустила очередной доклад по распространенности ожирения у детей в Европе. Увы, цифры не утешительны: в среднем 29% из них имеют избыточный вес или ожирение. По мировым данным на 2016 год, лишь у 18% детей и подростков был избыточный вес. То есть за 6 лет полных детей стало на 11 процентов больше...

В БУДУЩЕМ ЭТО ГИПЕРТОНИЯ, ДИАБЕТ И РАК

На сегодняшний день каждый третий европейский ребенок от 7 до 9 лет имеет лишний вес. Если брать данные ВОЗ по всему миру, то в 1975 году это было лишь 4%. В 2016 году эта цифра составляла уже 18%.

В 2016 году избыточным весом страдали 18% девочек и 19% мальчиков. Сегодня, по данным ВОЗ, это уже 28% девочек и 31% мальчиков.

«Нам безотлагательно необходимы более эффективные стратегии, которые помогут обратить вспять текущие тенденции в области детского ожирения, - считает д-р Kremlin Wickramasinghe, и. о. руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний, автор доклада. - К тому же пандемия COVID-19 стала опасным фактором, способствующим росту показателей избыточного веса и ожирения».

Эксперты напоминают, что лишний вес провоцирует множество неинфекционных болезней: и сердечно-сосудистой системы (от атеросклероза до варикоза), и эндокринной (диабет) и даже рак...

СОЛНЕЧНЫЕ СТРАНЫ САМЫЕ ПОЛНЫЕ

Количество детей с лишним весом в разных странах отличается разительно. Так, на первых местах Кипр, Греция (43 и 43% соответственно), за ними с небольшим отрывом идут Испания и Италия (по 39%). Россия (данные собирали по Москве и Екатеринбургу) — на шестом месте с конца. У нас детей с лишним весом 23%. в самом хвосте Таджикистан. Там детей с избыточной массой тела 6%.

Большинство детей (87%) во всех странах, которые отправляли свои данные для доклада, играют на открытом воздухе не менее одного часа в день. А вот с едой сложнее: лишь 43% детей каждый день едят фрукты, а 34% – овощи.

Казалось бы, страны с самой здоровой диетой в мире — Средиземноморской — и в лидерах по детскому ожирению!

- Я бы не удивлялась, - говорит наш эксперт, член Европейской Ассоциации по изучению ожирения, диетолог Людмила Денисенко. - Средиземноморская диета — это выбор взрослых, а дети крайне редко любят рыбу, зелень, даже овощи. Так что малоподвижный образ жизни и обилие макарон, а также выпечки, риса и сладостей делают свое дело. Огромную роль, конечно, играет любовь к газировке, которую обожают дети от 7 лет и старше. Жидкие калории усваиваются (и откладываются) в разы быстрее. И одним из факторов лишнего веса я бы еще назвала дефицит витамина D. Да-да, не удивляйтесь: несмотря на то, что страны южные и считается, что там не может быть дефицита витамина Д, на самом деле отмечена его серьезная нехватка. Исследования показывают, что для достаточного синтеза витамина D солнца мало. Даже жители Африки страдают от его нехватки. А культуры употребления его в препаратах нет. Продукты обогащают витамином D только в Скандинавии, Германии или Америке. Думаю, часто проблемы кроется и в этом