Польский лидер назвал главной причиной плохой рождаемости женское пьянство

Председатель правящей в Польше партии «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выступил с обескураживающим заявлением. Он обвинил молодых женщин, злоупотребляющих алкоголем, в низкой рождаемости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правящей в Польше партии «Права и справедливости» Ярослав Качиньский выступил с обескураживающим заявлением. Он обвинил молодых женщин, злоупотребляющих алкоголем, в низкой рождаемости.

- Сегодня рождается мало детей, не просто мало, а катастрофически мало. Когда женщины в возрасте до 25 лет пьют столько же, сколько мужчины-ровесники, то детей не будет, - заявил политик, добавив, что выступает против того, чтобы женщины рожали детей в юном возрасте. - Мужчине, чтобы стать алкоголиком, в среднем нужно неумеренно пить в течение 20 лет, а женщине только два года.

Качиньский, у которого, к слову, нет детей, пояснил, что такими данными с ним поделился врач, «заведующий отделением для алкоголиков», еще в 1980-е годы. Тогда описывая свой лечебный опыт, медик заметил, что ему удалось вылечить треть своих пациентов-мужчин, страдающих алкогольной зависимостью, но при этом ни одной женщины. У них ситуация обстоит значительно хуже.

- Если женщина будет пить до 25 лет, то это не сулит ничего хорошего для рождаемости, - подчеркнул Качиньский.

Это заявление было воспринято в штыки польской оппозицией и многими знаменитостями. Политик левого толка Джоанна Шойринг-Вильгус назвала слова Качиньского «чушью», а его самого «патриархальным старым дедом».

Жена известного польского футболиста Роберта Левандовски Анна также раскритиковала комментарий бывшего премьера.

«Хватит! Меня бесит, когда я слышу, как политики несправедливо обвиняют женщин вместо того, чтобы признать реальную проблему», - написала она в соцсетях.

Впрочем, демографический вопрос в Польше действительно стоит остров. Согласно статистике, растет средний возраст женщин. Рожающих первого, второго или третьего ребенка. Текущий уровень рождаемости в стране составляет чуть более 1,3 ребенка на одну женщину, что ниже среднего показателя по ЕС. В 2020 году в Польше родилось 355 тысяч детей, а в 2021 году — 331 тысяча - это на 6-8 % меньше, чем прогнозировалось.

Как отмечают социологи, для нынешнего молодого поколения поляков малодетность стала новой общественной формой. Во многом причины этого кроются в высокой безработице 1990-х годов, когда молодежь тех лет откладывала вопрос семьи и рождения детей в дальний ящик.

Кроме того, сейчас многие полячки сетуют, что отказываются заводить детей по финансовым причинам.