На боевых позициях ВСУ десятки сожженных танков, боевых машин и артиллерийских подразделений

Подразделения ВСУ продолжают вылазки и атаки, что пресекаются и отбиваются в первые часы. Потери у наступающих огромные, но киевский режим это не смущает. И такая ситуация на линии соприкосновения уже не первую неделю.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге оперативную обстановку и потери ВСУ за прошедшие сутки в ряде районов проведения специальной военной операции: на Купянском направлени общие потери ВСУ - более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, на Красно-Лиманском - свыше 100, на Южно-Донецком около 90, на Николаево-Криворожском уничтожено более 50 националистов.

И это только подтвержденные потери ВСУ. С ними также сожжены десятки танков, бронетранспортеров, другой военной техники и автомобилей.

Генерал-лейтенант отметил, что за это время наши подразделения противовоздушной обороны, авиация, ракетные войска и артиллерия лишили ВСУ: 17 снарядов в воздухе, 7 беспилотников, 3 артиллерийских взводов, Ми-24, Су-24, 4 пунктов управления ВСУ, 3 складов с боеприпасами, склад с топливом, С-300, «Бук-М1», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 (производства США), 64 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 192-х районах.

Отметим, что наиболее частая ликвидация военной техники ВСУ отмечается в Херсонской области, где ВСУ пытается сосредоточить ударные силы. Минобороны методично перемалывает иностранную технику на этом направлении. Можно подумать, что НАТО открыло на Украине международный пункт по утилизации устаревшей военной техники.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

332 - самолета.

171 - вертолет.

2465 - беспилотных летательных аппаратов.

388 - зенитных ракетных комплексов.

6448 - танков и других боевых бронированных машин.

884 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

3563 - орудия полевой артиллерии и миномета.

7127 - единиц специальной военной автомобильной техники.