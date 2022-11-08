На день рождения Михаила Ефремова завалили письмами и передали посылку с угощением

Михаил Ефремов с женой Софьей. Супруга навещает актера в колонии, отправляет посылки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 ноября Михаилу Ефремову исполнится 59 лет. Актер отбывает срок в исправительной колонии общего режима: семь с половиной лет за ДТП со смертельным исходом. В колонии в Белгородской области Михаил Ефремов находится с ноября 2020-го года. Поклонники актера готовились заранее к дню рождения Михаила Ефремова – напоминали друг другу, что послания надо отправлять заранее.

В различных социальных сетях существует сразу несколько групп поклонников Михаила Ефремова – они публикуют анонсы фильмом с участием актера на различных телеканалах; цитаты из интервью, видео отрывки спектаклей и другой архивный материал; делятся новостями, которые узнают от сестры осужденного артиста. Готовиться к дню рождения актера начали заранее. Год назад от поклонников было отправлено несколько десятков посылок из разных регионов: вязаные носки, угощения. Однако большинство ушли обратно отправителям – так как количество таких презентов для осужденных ограничено. Актер получает передачки и посылки от близких – семья и близкие друзья собирают все, что требуется по его списку.

Участница группы поклонников творчества актера Анна рассказывает: «Письма отправляем по электронке через систему ФСИН или рукописные на адрес колонии. Мы это сделали еще в сентябре, чтобы Михаил Олегович получил послания поздравления к своей дате – лучше раньше, чем позже. Все письма в колонии предварительно просматривают, что занимает время, поэтому лучше отправлять заранее. В конце октября в соцсетях появились фейковые страницы, которые якобы из тюрьмы ведет сам Ефремов – это ложь, там нет такой возможности. Те письма, которые мы отправляем по интернету – он их получает уже в распечатанном виде».

В группе «ВКонтакте» админы опубликовали послание Анастасии Ефремовой – сестра актера передала слова Михаила поклонникам: «Он просил передать всем привет и благодарность. Просил написать всем большую просьбу – не обижаться, если не отвечает на письма. Ему это важно. Люди проплачивают ответ и предъявляют претензии. Он очень совестливый человек. Он много работает там, читает все письма. Но отвечать нет времени и сил».

Михаил Ефремов звонит с городского телефона из отряда каждую неделю жене Софье Кругликовой. На условия содержания он не жалуется. К тому же актер отбывает наказание в ИК №4 для осужденных в первый раз, это исправительное учреждение считается образцово-показательным. Работа здесь не на улице – артист вставляет молнии в спецодежду в швейном цеху, за что получает деньги на свой счет. Ефремов в свободное от труда время – участник кружка корреспондентов и художественной самодеятельности, снимает с товарищем уже вторую короткометражку. К дню рождения жена и друзья передали актеру посылку с угощениями. Михаил Ефремов надеется, что адвокаты смогут добиться условно-досрочного освобождения или перевода в колонию-поселение.