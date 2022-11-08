«Пятёрочка» поддержит слепоглухих людей

Проект является частью направления комплексной программы сети «Забота о сообществе» - инклюзии, призванной сделать повседневную среду удобной для всех.

С 1 ноября 2022 в магазинах «Пятёрочка» появилась специальная лимтированная партия гелей для душа NIVEA и NIVEA MEN с тактильным шрифтом Брайля на упаковке, который позволяет людям с ограничениями по зрению прочитать информацию легко и комфортно.

Также в партнёрстве с Фондом поддержки людей с ограничениями по слуху и зрению «Со-единение» бренды помогут собрать средства для покупки специальной аппаратуры людям с ограничениями слуха и зрения. Так, в рамках акции до 30 ноября включительно один рубль с продажи любого продукта NIVEA и NIVEA MEN в «Пятёрочках» будет перечисляться на адресную помощь подопечным фонда. Собранные средства пойдут на приобретение устройств реабилитации: слуховые аппараты, электронные и ручные лупы, электронные видеоувеличители, говорящие тонометры, смартфоны и др.

«Мы заботимся о наших гостях и стараемся сделать наши магазины одинаково удобными для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Мы благодарны нашим партнёрам, которые также поддерживают подобные инициативы. Очень надеемся, что их будет больше, и так понемногу мы будем качественно улучшать жизнь многих людей. Это не первый проект, который мы реализуем в направлении инклюзии. Например, ранее в этом году мы оснастили 26 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Ярославле и Курске системой «Говорящий город», которая помогает людям с ограничениями по зрению. Мы стремимся к тому, чтобы все люди имели равные возможности, среда становилась более доступной и дружелюбной, это одно из направлений нашей большой программы заботы о сообществе», — комментирует Александр Идиатуллин, директор по стратегическому развитию и аналитической поддержке бизнеса торговой сети «Пятёрочка».

Наименования по Брайлю позволят слепоглухим людям стать более самостоятельными, уверена директор по фандрайзингу Фонда «Со-единение» Юлия Шляндина: «В приоритете Фонда — системный подход, — он не исключает учета индивидуальных потребностей наших подопечных, которые в последнее время сталкиваются с ростом цен на технические средства реабилитации и ещё больше нуждаются в нашей помощи. Искренняя признательность партнерам благотворительной акции за поддержку и нанесение шрифта Брайля на продукты по уходу за кожей. Это ещё одна возможность для наших подопечных быть самостоятельными в ежедневном уходе».

«Мы гордится тем, что приняли участие в таком важном проекте совместно с нашим партнёром, сетью магазинов у дома «Пятёрочка», и вместе способствовали не только качественному улучшению жизни людей с нарушениями слуха и зрения, но и масштабировали проект по адаптации полочного пространства и созданию доступной среды. Этот уникальный проект также призван привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограничениями, повысить уровень вовлечённости и способствовать интеграции людей, которые лишены возможности полноценно видеть и слышать, в общество, чтобы почувствовать тепло и счастье общения с людьми и миром», — отмечает генеральный директор NIVEA Анастасия Андронова.

На сегодняшний день в Фонде «Со-единение» числится более 4500 слепоглухих подопечных, которым необходима помощь для продолжения нормальной комфортной жизни, в том числе и в повседневных ее проявлениях.