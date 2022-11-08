У Михаила Саакашвили нашли туберкулез и деменцию: правда или очередной хитрый ход политика

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сидит в заключении – там же, в Грузии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сидит в заключении – там же, в Грузии. Его уже несколько месяцев держат в клинике после того, как в тюрьме он объявил голодовку. О том, что он совсем плох, родственники говорили еще в прошлом году. Наконец его обследовали, рассказал адвокат политика Шалва Хачапуридзе. Диагнозы «тяжелейшие», говорит адвокат.

Главный симптом – постоянный жар. То есть, видимо, воспаление. Чтобы понять причину, экс-президента поместили в грузинскую клинику, делали анализы. Но грузинские врачи разобраться не смогли. Пригласили американских и британских экспертов. До этого брали у заключенного анализы, и отправляли за рубеж. Адвокат говорит, что теперь все более-менее понятно: деменция и туберкулез, а также еще с три десятка сопутствующих заболеваний.

Адвокат убеждает власти (суд над Саакашвили откладывается именно из-за состояния здоровья), что подзащитного надо лечить, причем за рубежом.

Если отбросить политику и адвокатские хитрости, возникает два главных вопроса: не молод ли Саакашвили (ему всего 54 года) для деменции, и разве туберкулез не остался где-то в записках о Гражданской войне?

Сразу про туберкулез – увы, нет. По данным ВОЗ, каждый день им заражается 28 тысяч человек во всем мире, и 4 тысячи – ежедневно! – умирают. Россия только в прошлом году впервые не вошла в список стран с высоким уровнем туберкулеза, за что ВОЗ нас очень хвалил. Недаром в России в детских садах раз в год делают манту (туберкулиновую пробу), проверяют реакцию. Если вдруг «пуговка» большая, направляют ребенка на контроль в специальный диспансер. Система детских садов в России (спасибо СССР), наверное, уникальная и нигде в мире такой нет. Можно контролировать здоровье практически всех детей. Отсюда, вероятно, и успехи. Но успехи успехами, а факт – заболеть туберкулезом Саакашвили, конечно, мог. Особенно после ареста (кто знает, что там в грузинских тюрьмах творится).

Что касается деменции, то за этим широко распространенным термином скрывается целый куст хворей, которые врачи суммарно характеризуют как спутанность сознания, рассеянность, забывчивость. И тут масса вариаций, от чудачеств и странностей до глубочайших стадий, когда нет никаких сомнений, чем болен человек.

Причин для деменции масса, но главная – генетическая предрасположенность, рассказывала академик РАН, заслуженный врач РФ Оксана Драпкина.

Так, болезнь Гентингтона проявляется как раз в возрасте около 50 лет, и провоцирует деменцию.

Ведущее мировое медицинские издание The Lancet зимой публиковало масштабное исследование группы ученых: деменция стремительно молодеет. Похоже, такие процессы идут и в России: так, осенью СМИ распространили мнение терапевта Тимура Асанова, который утверждает, что возраст в 50 лет уже можно считать рисковым.

Все-таки пока деменция в чистом виде остается печальным уделом пожилых. По данным 2019 года, в мире уже 57,4 миллиона больных деменцией, женщин – большинство. К 2050 году число больных составит 152,8 миллиона. Недугом будут поражены четверть населения старше 80 лет. Причина в том, что никогда прежде столько людей не доживали до столь преклонного возраста.

Диагноз именно как деменция пока не подтвержден, подчеркивает адвокат, нужны обследования. Пока рабочая версия - диагноз нейрокогнитивного направления, то есть у человека проблемы с сосудами головного мозга, что отражается на его поведении и способности мыслить. Пока нет окончательного заключения, выводы делать рано, но, похоже, у экс-президента действительно генетически обусловленный недуг.