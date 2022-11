А король-то голый: Филипп Киркоров шокировал Казахстан танцами в прозрачных лосинках

Филипп Киркоров объяснил "голый" наряд на концерте в Алма-Аты хулиганской выходкой своих танцоров Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Тонны перьев и страз, похоже, в прошлом: Филипп Киркоров теперь стремится к минимализму. Причем, в самом лаконичном варианте. Так, на концерте в Алма-Ате поп-король вышел на сцену в "голом" наряде - прозрачном комбинезоне, из-под которого предательски темнели трусы артиста, а нагота и срамота оставались прикрыты разве что замысловатым принтом. Усугубили ситуацию цветастая жилетка да шляпа, а еще - странные танцы в стиле "маленьких утят". Стоит ли говорить, что видео завирусилось в считанные минуты.

"Киркоров в Казахстане - что это было?", "Дедушка в колготках!", "Поющие трусы теперь не только про девушек", "Кровь из глаз!", - упражняются в остроумии сетевые комментаторы и клепают обидные коллажи, сравнивая Филиппа Бедросовича с Лолитой пятилетней давности. Певица тогда стала интернет-мемом, обтянув пышные телеса "голым" комбинезоном. Но на мальчиках мы такого еще не видели! А это вообще нормально?

Оценить эпатажный наряд Киркорова сайт KP.RU попросил психолога и сексолога.

- Похоже, артист перебрал уже возможные способы эпатажа, и других вариантов, кроме как раздеваться, не осталось, - считает психолог Марина Гладышева. - Думаю, сам Филипп настолько привык к тому, что на него смотрят, обсуждают и осуждают, что грань нормальности для него размыта. Стыда уже нет. Зато есть зависимость: ему каждый раз хочется переплюнуть самого себя, удивить все новыми выходками. Однако, я не считаю, что в этом случае можно говорить о страсти к оголению на публике. Во-первых, артист все-таки не голый. А во-вторых, случай пока единичный: здесь нет анамнеза, нельзя отследить динамику.

А вот сексолог Инна Чудинова уверена: проблемы у Киркорова налицо.

- Я считаю, что прозрачные колготки - это следствие психологических отклонений. Человек нарцисс, демонстративная личность. В его выходках чувствуется вседозволенность и патологическая своенравность, - полагает эксперт. - Это мания величия, возведенная в абсолют: "Мне все можно! Я король". Киркоров в это искренне верит. И неважно, что король голый, как в той в сказке. Но самое печальное, что свита, обслуживающая певца, потакает его расстройствам. Я считаю, что это уже за гранью. Киркоров перестал уважать своего зрителя. А чувство безнаказанности и чрезмерная патологическая гордыня разлагают его как артиста и как личность.

Впрочем, сам поп-король, оценив масштаб шумихи, поспешил оправдаться перед поклонниками. Мол, по задумке номера он должен был выступать в шортах поверх своих экзотических колгот, но коллектив во время переодевания на сцене сорвал одежду с певца. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Меня раздели!"

- Моя команда - настоящие хулиганы! При моем богатом опыте даже я был в шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду Эдемовом", - написал Киркоров в соцсетях. - Именно в этот момент я должен был выходить в зрительный зал. Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам... Разыграли карту "Голый король", оставив меня без шортов. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но show must go on!

