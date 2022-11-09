Безумные атаки, саботаж наемников и «сюрпризы» от Суровикина

Вид у президента Украины при общении с западными хозяевами растерянный - чаще от кураторов стали слышны только обещания.

«Наш источник в ОП (офис президента Украины. - Авт.) рассказал, что иностранные добровольцы/наемники отказались принимать участие в штурме Херсона, из-за чего вся операция откладывается на несколько недель, пока ВСУ соберут новые резервы», - на днях написал весьма информированный украинский ТГ-канал. И это можно было бы счесть попыткой дезинформации, если бы целый ряд обстоятельств не подтверждал правдивость данного описания ситуации.

Иностранные наемники уже не просто категорически не хотят идти в наступление на российские позиции, хотя в том же Запорожье, по официальным признаниям местных властей, их накопилось уже более 5 тысяч. Они готовы с оружием в руках отстаивать свое право отсиживаться на тыловых позициях, что ставит под угрозу весь замысел Киева добиться успеха на Херсонском направлении. А именно этого требует от ВСУ Зеленский, потому что такую задачу поставила перед ним администрация Байдена.

Вот только наемники не желают разменивать свои жизни на украинскую победу, перспективы которой становятся все более туманными. Настолько не желают, что готовы крошить в труху даже своих «братьев по оружию».

- Самая главная новость недели - заартачились, так сказать, между собой иностранные наемники и не хотят воевать за украинцев, поэтому у них происходят большие внутренние разборки, - рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республики полковник Виталий Киселев. - На Лиманском направлении произошел казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед.

Как сообщил Киселев, в расположение польских наемников была направлена «для наведения дисциплины» группа боевиков из числа членов запрещенного в России «Правого сектора». Но поляки, которые и без того относятся к бандеровцам, мягко говоря, презрительно, просто перестреляли украинских военных, отправив их к любимому ими Бандере.

«Непонятки» разного рода случались между наемниками и ВСУ и раньше. Были и разборки, и случаи «дружественного огня», в результате которого погибали то одни, то другие, но вот такого целенаправленного и сознательного уничтожения союзниками друг друга все же прежде не было. И это свидетельствует, что и в этой самой подготовленной части военных, воюющих на украинской стороне, произошел психологический надлом.

А похоронным командам ВСУ работы все больше - в бой часто идут необученные резервисты.

Стоит ожидать, что сейчас украинское военное командование постарается принять самые жесткие меры, чтобы вернуть тонус своим войскам и бросить их в самоубийственное наступление на Херсон или на каком-то другом направлении. Потому что на одновременное наступление на нескольких направлениях у Украины нет ни сил, ни оружия.

С назначением командующим СВО генерала армии Сергея Суровикина российская группировка войск перешла к иной тактике - нанесению масштабных ударов по инфраструктуре Украине, энергетической и транспортной. И это уже дало свои плоды.

После ударов по подстанциям Украина была вынуждена замедлить подвоз необходимых ВСУ вооружений и боеприпасов.

Все это вынуждает украинское командование бросать в атаки необученных мобилизованных резервистов, да еще зачастую без необходимой артиллерийской или авиационной поддержки. В результате украинские войска несут просто гигантские потери, которые офис президента Украины вынужден скрывать, ежедневно записывая своих погибших военных чуть ли не сотнями в «пропавших без вести», чтобы не платить компенсации семьям. Отбивающие истерические атаки ВСУ наши бойцы отмечают их полную нерациональность и безумие.

При этом российские части не ушли в глухую оборону, а контратакуют и предпринимают тактические наступления на тех участках фронта, где появляется такая возможность.

Собственных сил Украине уже не хватает, и она надеется привлечь на фронт союзников. По крайней мере из Польши. Как считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков, на Украине уже находится порядка двух полноценных польских бригад (те же наемники в Запорожье, например): «Это польские военные, солдаты США и других стран НАТО, которым вручили украинские паспорта и удостоверения военнослужащих ВСУ». А если что, Киев, по его мнению, может рассчитывать еще на пару польских дивизий.

Без помощи Запада уже и военными Украине не на что рассчитывать. Но захотят ли союзники испытывать на себе характер Суровикина и возможности Российской армии?