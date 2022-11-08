Помог удержать Россию

Прошло уже более семи лет со дня кончины нашего легендарного коллеги, журналиста и политика, оставившего яркий след в истории российских СМИ (он руководил ленинградской молодежной газетой «Смена», «Комсомольской правдой», «Учительской газетой», «Правдой»). Именно поэтому главред КП Владимир Сунгоркин предложил учредить от имени нашей газеты стипендию Геннадия Селезнева для студентов-журналистов питерского филиала РАНХ и ГС. В этом году их получит в ходе «Селезневских чтений» в Таврическом дворце уже вторая пара стипендиатов.

В Думе сегодня вспоминали Селезнева-политика, создателя основ современного российского ппарламентаризма. Депутаты и соратники Геннадия Николаевича разных лет, не стесняясь уже, а как о должном, называли Селезнева великим деятелем, из тех, кто спасал Россию в самые тяжкие времена ее крушения на стыке тысячелетий. Вот что сказал, к примеру лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

- Ему пришлось в 96-м пережить оккупацию Думы, когда фракция коммунистов внесла и проголосовала вопрос о денонсации Беловежских соглашений. Он тогда не проработал председателем и двух месяцев, но ему удалось приостановить введение приготовленных президентских указов о роспуске Госдумы, введении военного положения и аресте более 400 человек по списку.

Ему пришлось пережить утверждение четырех премьер-министров и жуткий дефолт 1998 года, в результате которого болели все финансы, золотовалютных резервов оставалось менее 8 миллиардов долларов, и в сентябре 98-го нечем было платить ни пенсии, ни стипендии, ни зарплаты. Тогда удалось создать дееспособную команду Примакова и пойти вытаскивать Россию. На Селезнева обвалилась гигантская работа. Пришлось с колес создавать новое экономическое законодательство, принять Гражданский кодекс, Финансовый, Налоговый. Удалось поднять производство на 2-4 процента и оттащить страну от края пропасти.

Целый 1999 год мы готовили материалы к импичменту президента Бориса Ельцина. На Селезнева весь этот период шло жуткое давление, он мужественно держался и вел себя достойно, позволив обсудить вопрос об импичменте и проголосовать его. Нам тогда не хватило всего 16 голосов.

И так все восемь лет. Геннадий Николаевич отпахал их на совесть, очень стойко и грамотно. Мы тогда нашей большой думской командой уберегли Россию от страшной драки, все тогда висело на волоске. А Селезнев много привнес в Думу и личного: свое умение вести переговоры, свою принципиальность, большую культуру, чутье на новизну, интересные находки по организации работы. Лучшие традиции, которые он закладывал, мы обязаны продолжить в нынешнее суровое время.

Другой известный политик и думский деятель Сергей Бабурин рассказал, как Селезнев создал Парламентское собрание России и Беларуси, положив начало созданию Союзного государства. Сенатор Светлана Горячева говорила о человечности Селезнева, его нацеленности на приоритет государственных интересов, назвала его настоящим патриотом и сильной личностью. И отметила, что он был предан семье, жене, дочери, внучкам.

Соратники Селезнева отметили и долгожданный сдвиг к памяти такого выдающегося государственного деятеля. То ли «большое видится на расстоянии», то ли время вызвало на передний край фигуру такого масштаба и такой самоотверженной верности своей державе. Или то и другое вместе. «Растоплен лед невнимания», - точно определил Николай Трошкин, руководитель Аппарата ГД при Селезнёве.

Ну, а я, слушая всех, гордилась, что Геннадий Селезнев из когорты наших главредов. Умела «Комсомольская правда» закалять великие характеры.

В фойе Госдумы организована фотовыставка, посвящённая Геннадию Селезнневу. Открыл экспозицию его сегодняшний преемник, председатель ГД РФ Вячеслав Володин.