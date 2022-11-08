Сергей Женовач отправил героев Гоголя в баню

Фото: Александр Иванишин

Сценическую версию гоголевского «Ревизора» сочинила постановочная команда СТИ: Сергей Женовач, Александр Боровский, Дамир Исмагилов и Григорий Гоберник.

Мудреное название спектаклю подарил сам Гоголь, вложив его в уста попечителя богоугодных заведений Земляники. Помните, Хлестаков говорит: «Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?» Артемий Филиппович: «Лабардан-с»...

Вот и вся разгадка.

Режиссер Сергей Женовач справедливо называет мир Гоголя лихой образной структурой, где за внешним сюжетом, известным всем, даже тем, что не читал пьесу, скрывается внутренний, бездонный и заманчивый.

В новом спектакле поиски этого «внутреннего сюжета» начинаются эротично - со стонов, вскриков и аханий, скрытых от зрителя занавесом. Сергей Женовач и художник Александр Боровский местом действия выбрали баню. Читка пьесы Гоголя по ролям в исторических костюмах им не интересна. Другое дело Сандуны города N. Загнав чиновников, как сельдей, в лабрум (малый бассейн) городничий сообщает им хрестоматийное пренеприятное известие: «к нам едет ревизор».

Действие в бане комично по определению. Выстави на сцене мужиков, обмотанных простынями, а еще лучше голых — пять минут здорового смеха вам обеспечены. Прием, многократно опробованный и недорогой. Классика жанра — начало фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», где каждый год 31 декабря Женя Лукашин с друзьями ходит в баню. Но Рязанову хватило пяти минут действия, чтобы задать комедийный камертон всему фильму. В «Лабардан-се» действие в бане длится три с лишним часа. И никакого дружного смеха из зала не слышно. При этом актеры непрерывно ныряют в купель, плескаются и вылезают оттуда (иногда с голым задом). Смешно, но не очень. Есть прием, а есть задача. Средство и цель. Кроме, «мужики и бабы в бане», в меню ничего не предложено. И где те самые глубины и «внутренний сюжет»?

Фото: Александр Иванишин

Моя соседка в зале предположила: Женовач решил принять эстафету от Кирилла Серебренникова. «Рано или поздно это должно было случиться», - глубокомысленно заметила она.

Если в бане все равны, то в «Лабардан-се» городничий (артист Дмитрий Липинский) все равно первый петух в курятнике. Он мнит себя не то римским консулом, призвавшим на совет подчиненных, не то криминальным авторитетом, назначивший сходку рядовым бандитам.

Четыре года назад Сергей Женовач собирался поставить «Женитьбу» по Гоголю. Обещал озорной, хулиганистый спектакль. Однако же не срослось... Не каждому режиссеру доступна природа смешного. Но сделать из самоигральной комедии с диалогами, разобранными на цитаты, с комичными мизансценами, спектакль, где зритель засыпает от скуки, тоже надо постараться.

Приходится полагаться на Гоголя и на актеров, у которых комедийный талант имеется. Вячеславу Евлантьеву, хоть и приходится как и другим сверкать голым задом (прилипшая к телу мокрая простыня не оставляет сомнений), роль суетливого проныры попечителя богоугодных заведений Земляники ему удалась. Сохранил в лице комическую значительность судья Ляпкин-Тяпкин (актер Александр Антипенко). В провинциальную роковуха жену Городничего забавно воплотилась актриса Варвара Насонова. Она мечтает выгодно сбыть с рук соперницу-дочь Марью Антоновну (Виктория Воробьева).

Фото: Александр Иванишин

Хлестаков, обычно умеющий производить на всех впечатление, в «Лабардан-се» меня не впечатлил. То он плавает бесформенной вялой медузой в бассейне. То под музыку Верди и Бизе лучшие люди города N таскают его на руках как тряпичную куклу. Все действие он пьет и не просыхает. И никакого развития образа.

Спектакль получился не только многолюдный: в нем заняты актеры СТИ и приглашенные артистки массовки (есть среди них прехорошенькие), но и травмоопасный благодаря постановочной «находке» художника и режиссера.

Жена Городничего Анна Андреевна мечтая о доме «первом в столице», невзначай обнажает разбитую в кровь коленку. Не иначе, поскользнулась возле бассейна. С риском для жизни снуют по мокрому полу Добчинский и Бобчинский. Как на коньках скользит пожилой слуга Осип. И это цветочки! Смертельный номер покажет в финале Городничий. Импровизированный стол (все тот же бассейн) застелен белой скатертью-простыней. По периметру простыню прижимают расставленные яства. В кульминационный момент, когда Гордничий узнает, что Хлестаков его облапошил: вот когда зарезал, так зарезал! он пикирует головой в стол. Хорошо, что падает в воду, а если бы виском о бортик? Кто-то в зале аж вскрикнул, как в цирке. Вот такой «Лабардан-с».

Фото: Александр Иванишин

На поклон артисты вышли живые и одетые - в белых банных халатах. Их лица выражали гамму чувств: счастье, радость и муку.

Из-за большого количества полуобнаженных тел на сцене, у спектакля появился возрастной ценз: «запрещено для детей». А как же школьная программа за 7-й класс?

Где: Студия Театрального Искусства

Когда: 18, 19 ноября.

Цена билетов: 1000 - 6000 руб.