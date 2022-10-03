Семья – это важно! Почему семья важна для каждого человека

Обсудим, с чем ассоциируется семья у современных подростков, поговорим о семейных ценностях, о ролях в семье, о счастливом детстве и заботе о старших.

Спикеры: дети, родители, российский общественный деятель, директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты Российской Федерации, мама четверых детей Наталья Агре.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

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