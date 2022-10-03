Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 9:00

Семья – это важно! Почему семья важна для каждого человека

Новый выпуск программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают самые важные для себя темы

Обсудим, с чем ассоциируется семья у современных подростков, поговорим о семейных ценностях, о ролях в семье, о счастливом детстве и заботе о старших.

Спикеры: дети, родители, российский общественный деятель, директор института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты Российской Федерации, мама четверых детей Наталья Агре.

Программа подготовлена Радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания при поддержке Министерства просвещения РФ.

Слушать все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

О РАЗНОМ