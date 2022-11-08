86% россиян считают нужным вернуть в школы военную подготовку

Минобороны России поддержало введение начальной военной подготовки (НВП) в учебную программу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобороны России поддержало введение начальной военной подготовки (НВП) в учебную программу. Новый предмет может появиться у старшеклассников, а также у студентов техникумов и вузов. Как оказалось, большинство россиян одобряют такие перемены. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

86% опрошенных заявили, что в школах обязательно нужны уроки военной подготовки. Кто-то вспомнил, что у него самого были такие занятия, а кто-то добавил, что в нынешних условиях это будет особенно полезно.

«Поддерживаю уроки НВП в учебных заведениях. Лишним уж точно не будет», - говорит участница опроса.

«Согласна, спортсменами-профессиональными у нас тоже ведь далеко не все становятся, тем не менее, физкультура есть и в школах, и в вузах, просто потому, что она полезна для общего развития. Так и с начальной военной подготовкой», - говорит другая.

«Это было бы полезно. У нас в старших классах были такие уроки, назывались «военное дело». Вел их преподаватель-военный, нас учили стрелять, оказывать первую помощь», - вспоминает третий.

При этом 78% из этой группы опрошенных считают, что военное дело нужно преподавать и школьникам, и студентам, а вот 8% отмечают, что НВП – это все же уроки для общего развития и в высших учебных заведениях они не нужны, здесь должны преподавать только те предметы, которые пригодятся студенту для будущей профессии.

Еще 8% россиян добавили, что считают идею возвращения уроков НВП хорошей, но думают, что эти занятия не должны входить в обязательную программу. Пусть они идут факультативно, как спортивные или творческие секции, и посещают их только те ребята, которым это интересно.

«Мальчикам нужна военная подготовка, а вот для девочек – не уверен», - рассуждает респондент.

Еще 4%, наоборот, выступили категорически против таких уроков. Участники опроса считают, что детей нужно учить жить в мире и любые конфликты разрешать мирным путем.

«Я думаю, что не надо. Такие уроки вводить. Вдруг у ребенка психика нарушится, и он вырастет агрессивным. Надо, наоборот, учиться в мире жить», - уверена участница исследования.

Оставшиеся 2% признались, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 13,6 тысячи человек.