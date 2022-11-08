Онищенко отказался лечить Саакашвили от туберкулеза и деменции

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как заявил Шалва Хачапуридзе, адвокат опального экс-президента Грузии, ныне томящегося в грузинской тюрьме, его подопечный страдает огромным количеством болезней. По его словам американские врачи обследовали Михаила Саакашвили и предположили у него наличие деменции, туберкулеза и еще 34 различных тяжелых недуга.

Возникает вопрос: если консилиум соберется, сможет ли он вылечить Михаила Николозовича?

- А вы собираетесь Саакашвили лечить, что ли, я не понял, - удивился доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

- Просто советуемся с вами, как быть.

- Деменция, если она не сенильная у него…

- Как понять «не сенильная»?

- Сенильная – это старческая деменция. Так он молодой же еще! Сколько ему лет?

- 54 года.

- Деменция – это распад личности. Характерна для очень преклонного возраста человека. Ну, хотя, в общем-то, заболевание может возникнуть и в более раннем возрасте: перенесенные заболевания, даже этот новомодный ковид, могут повлиять на это развитие. Я уж не говорю о том, что обменные процессы, та же нехватка каких-то витаминов тоже может привести к деменции. Но американцы, по-моему, погорячились, если такой букет обнаружили… Все-таки он был президентом, господин Саакашвили, за ним кто-то из медиков смотрел, и вдруг 30 с лишним болезней. Это многовато.

- Может, тюремное содержание неважное.

- Скорее всего, думаю, речь идет о том, чтобы найти причину или хотя бы сымитировать причину для его освобождения. Потому что, видимо, доказательств его невиновности в том, в чем обвиняют, недостаточно. Я так понимаю, его посадили за какие-то финансовые нарушения в период его президентства. А если еще учесть, что Грузия полностью находится в американской зависимости, то, наверное, действительно он много нашкодил. А раз уж даже при такой зависимости нынешнее грузинское руководство не отпускает его из тюрьмы…

- А если Михаил Николозович действительно страдает, скажем, от туберкулеза? Мы знаем, что это заболевание довольно распространенное в заведениях пенитенциарной системы.

- Понимаете, чисто медицинскую тему я не могу комментировать, потому что не могу заочно, без соответствующего исследовательского материала ставить какие-то диагнозы… Но туберкулез, действительно, это серьезная проблема для пенитенциарной системы. Там заболеваемость туберкулезом выше в среднем в несколько десятков раз, чем среди общей популяции людей. Там туберкулез может он заработать.

Я не думаю, что Саакашвили сидит в какой-то там клетке, где 10-15 уголовников. Скорее всего, все-таки какие-то возможности и привилегии у него остались.

Он наверняка был изолирован и сидел, может быть, в более-менее приличной камере… Но заболеть туберкулезом в тюрьме вполне возможно.

- Скажите, а вот у Саакашвили - распад личности. Соединить личность уже поздно?

- Ну, как… Вот, допустим, у стариков, там понятно - болезнь Альцгеймера, и она сопровождается еще и деменцией. Это как сопутствующий идет диагноз.

- Это у стариков.

- Ну, да. Но Саакашвили трудно назвать стариком, он зрелый мужчина, я бы сказал.

- А мы будем спасать его?

- Незадолго до его ареста он же прыгал по крышам, причем это была зима. Его там кто-то арестовать собирался, так он - по крышам… Его на крыше нашли.

- Геннадий Григорьевич, вы никак не ответите на главный вопрос. Мы с вами будем спасать Саакашвили?

- Вы… А у вас какие возможности спасать Саакашвили? У меня никаких нет. А у вас есть они, товарищ Гамов? Хотя да, вам море по колено всегда было, я помню.

- Нет, я надеюсь на вашу помощь и поддержку.

- Но я не имею никакого ни профессионального, ни морального права. Я даже не могу сегодня согласиться или отрицать тот диагноз, который ему ставят. Потому что для этого надо иметь перед глазами медицинские документы, и тогда уже рассуждать на профессиональном уровне. Наш разговор строится вокруг этой проблемы, но никак не по сути этой проблемы. Согласны?

- Он, надеюсь, секретный, у нас с вами разговор, как всегда.

- А почему он секретный? Нечего секретничать. Тем более Саакашвили сам отказался бы от меня, потому что у нас с ним были не очень дружеские отношения, он меня даже обвинял в чем-то, когда я им закрыл это вино всё.

- Да-да.

- Я ни по каким параметрам не подхожу в эксперты по этому вопросу.

- А мы загримируемся с вами.

- Александр, ну, перестань, хватит ёрничать.

- Я не ёрничаю. Жалко Мишико.- Давайте так. Мы с вами единственное, что можем сделать, пожелать ему выздоровления. Кем бы он ни был, всегда надо желать человеку выздоровления. Давайте.

- Спасибо.